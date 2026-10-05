VinAlpha tuyển 15.000 lái xe, lái máy cho hơn 20 dự án trên toàn quốc

CTCP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha vừa công bố tuyển dụng 15.000 lái xe, lái máy làm việc tại các dự án nhà ở, hạ tầng giao thông, năng lượng... của Vingroup trên toàn quốc.

VinAlpha tuyển dụng 15.000 nhân sự làm việc tại hơn 20 dự án thuộc các lĩnh vực nhà ở, hạ tầng giao thông, năng lượng và công nghiệp trên cả nước. Ảnh: VinAlpha.

Theo thông tin tuyển dụng, CTCP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha tuyển dụng 15.000 nhân sự vận hành phương tiện, máy móc xây dựng, gồm lái xe ben, xe xúc, xe ủi, xe bồn bê tông và các thiết bị chuyên dụng khác.

Doanh nghiệp cho biết đợt tuyển dụng nhằm bổ sung nhân lực cho hoạt động thi công liên tục cho hơn 20 dự án thuộc các lĩnh vực nhà ở, hạ tầng giao thông, năng lượng và công nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Nha Trang, Khánh Hòa, TP.HCM, Tây Ninh...

Bên cạnh mức lương cạnh tranh, công ty cho biết còn hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề tại chỗ miễn phí trong 15 ngày khi đến tham gia sát hạch lái xe đầu vào tại dự án; đồng thời bố trí ký túc xá miễn phí, 3 bữa ăn mỗi ngày (kể cả ngày nghỉ), cùng suất ăn ca đêm.

Bên cạnh đó, các nhân viên lái xe, lái máy được hưởng các chế độ như khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thưởng Tết, thưởng tháng lương thứ 13 và các chính sách khuyến khích theo hiệu suất công việc.

Tại một số dự án có tính chất đặc thù, chính sách hỗ trợ còn được tăng cường nhằm tạo điều kiện để người lao động từ các địa phương khác yên tâm gắn bó.

Bà Nguyễn Thanh Thúy - Tổng giám đốc VinAlpha - cho biết lực lượng lái xe, lái máy giữ vai trò trực tiếp trong việc duy trì nhịp độ thi công và bảo đảm tiến độ dự án. Theo bà, kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu thi công tại các dự án lớn, mà còn tạo thêm cơ hội việc làm cho lao động kỹ thuật ở nhiều tỉnh, thành.

VinAlpha được thành lập ngày 26/11/2025, hoạt động trong lĩnh vực thi công san lấp, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đồng hành triển khai các dự án thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.