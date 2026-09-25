Cổ phiếu 'họ Vingroup' gánh VN-Index

VN-Index hồi phục hơn 10 điểm trong phiên 25/9, song đà tăng chủ yếu nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa cho thấy sự đồng thuận.

Cổ phiếu Vingroup và các mã trong hệ sinh thái tập đoàn là động lực kéo VN-Index đi lên. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên hồi phục trong ngày 25/9. VN-Index lấy lại hơn 10 điểm và trở lại vùng 1.785 điểm, song diễn biến trên bảng điện cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự nhập cuộc mạnh mẽ.

Điểm đáng chú ý là đà tăng của chỉ số chủ yếu được tạo ra bởi một nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là các mã thuộc họ Vingroup cùng một số cổ phiếu ngân hàng và doanh nghiệp có câu chuyện riêng. Trong khi đó, phần lớn cổ phiếu trên thị trường vẫn chịu áp lực bán và giảm giá.

Kết phiên, VN-Index tăng 10,02 điểm (+0,6%) lên 1.785,11 điểm; HNX-Index giảm 0,56 điểm (-0,2%) xuống 272,21 điểm; UPCoM-Index giảm 0,62 điểm (-0,5%) xuống 125,21 điểm.

Thanh khoản cũng chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 16.200 tỷ đồng , giảm 8% so với phiên trước. Việc dòng tiền thu hẹp trong một phiên hồi phục cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng, đặc biệt sau chuỗi phiên rung lắc mạnh của thị trường trong thời gian gần đây.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 396 mã giảm (gồm 33 mã giảm sàn), 815 mã giữ tham chiếu và 335 mã tăng (gồm 48 mã tăng trần).

Trong nhóm vốn hóa lớn, rổ VN30 cũng phân hóa mạnh với 13 mã tăng, 3 mã đứng giá và 14 mã giảm. Dù số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, VN30-Index vẫn tăng khoảng 6 điểm lên 1.938 điểm nhờ một số cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn tăng mạnh.

VN-Index hồi phục nhẹ trở lại. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý nhất là VHM với mức tăng 5,7%. Cùng với đó, VIC tăng 0,9%, VPL tăng 2,2% và VRE tăng 1,5%. Nhóm cổ phiếu này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ chỉ số, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nhóm ngành khác vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Bên cạnh nhóm Vingroup, một số cổ phiếu ngân hàng cũng góp phần tạo lực kéo cho thị trường, tiêu biểu có VPB tăng 4,1%, TCB tăng 0,9%, NAB tăng 3,3% và HDB tăng 0,5%.

Một số cổ phiếu lớn ngoài 2 nhóm trên cũng tăng đáng chú ý như GEE (+4,2%) và BSR (+1,3%). Tuy nhiên, mức độ tập trung của dòng tiền cũng khiến đà hồi phục của chỉ số chưa thực sự thuyết phục.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. GAS giảm 1,8%, trở thành một trong những mã gây sức ép đáng kể lên VN-Index, cùng với SSB (-2,8%), VNM (-1,3%), HPG (-0,7%), BID (-0,4%), MSN (-1%), FPT (-0,9%), MCH (-0,5%), VCB (-0,2%) và NVL (-2,9%).

Khối ngoại cũng chưa tạo được điểm tựa đáng kể cho thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 230 tỷ đồng trên HoSE. Lực bán tập trung tại TCB với giá trị khoảng 114 tỷ đồng , MSB 98 tỷ đồng và HPG 79 tỷ đồng .

Ở chiều mua, SBT được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khoảng 246 tỷ đồng , tiếp đến là BSR với 109 tỷ đồng và MSR với 48 tỷ đồng .