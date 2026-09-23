VN-Index rung lắc mạnh, mốc 1.800 điểm lại bị 'đe dọa'

Áp lực bán gia tăng tại nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt "họ Vin", khiến VN-Index mất 15 điểm và lùi về 1.801,65 điểm, sát mốc hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Thị trường chưa có nhiều diễn biến tích cực sau khi chính thức lên hạng. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên rung lắc mạnh trong ngày 23/9. Dù vừa có phiên hồi phục trước đó, tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng, trong khi dòng tiền chưa cho thấy sự đồng thuận cần thiết để duy trì đà tăng.

Trong phiên sáng, VN-Index chủ yếu dao động trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. Sự phân hóa diễn ra rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu, trong khi thị trường chưa xuất hiện nhóm ngành đủ sức đóng vai trò dẫn dắt. Một số cổ phiếu ngân hàng tăng điểm giúp hạn chế đà giảm của chỉ số, song lực cầu nhìn chung chưa đủ mạnh để tạo động lực bứt phá.

Sang phiên chiều, diễn biến thị trường trở nên tiêu cực hơn khi áp lực bán bất ngờ gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index theo đó có thời điểm rơi nhanh, xóa bỏ phần lớn nỗ lực giằng co trong buổi sáng. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu "họ Vin" chuyển từ vai trò nâng đỡ chỉ số trong phiên trước sang trở thành lực cản chính trong phiên hôm nay.

Thanh khoản cũng có sự cải thiện đáng kể khi dòng tiền giao dịch sôi động hơn trong bối cảnh thị trường rung lắc. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 18.700 tỷ đồng , tăng 36% so với phiên 22/9. Dù vậy, mức thanh khoản này vẫn được xem là tương đối thấp so với giai đoạn thị trường giao dịch sôi động trước đó.

Kết phiên, VN-Index giảm 15,28 điểm (-0,8%) xuống 1.801,65 điểm; HNX-Index giảm 0,48 điểm (-0,2%) xuống 276,45 điểm; UPCoM-Index giảm 0,12 điểm (-0,1%) xuống 126,01 điểm.

Độ rộng thị trường cũng nghiêng về phía tiêu cực với 369 mã giảm (gồm 22 mã giảm sàn), 884 mã giữ tham chiếu và 292 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần).

VN-Index tiếp tục rung lắc quanh mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực lớn nhất lên VN-Index trong phiên hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. VIC giảm 3,2%, VHM mất 1,7% và VPL giảm 3,2%. Riêng nhóm này đã tạo sức ép giảm hơn 15 điểm lên chỉ số.

Diễn biến này đáng chú ý khi chỉ mới một phiên trước, VIC và VHM vẫn còn nằm trong nhóm đóng góp quan trọng nhất giúp VN-Index hồi phục.

Bên cạnh nhóm "họ Vin", nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng giảm giá, tạo thêm sức ép lên chỉ số như VCB (-0,7%), GAS (-1,4%), MCH (-1,2%), CTG (-0,8%), VPB (-0,7%), VNM (-1,1%) và SSB (-1,9%).

Sự suy yếu đồng thời của nhiều mã vốn hóa lớn khiến lực nâng đỡ từ các cổ phiếu tăng giá trở nên hạn chế. Trong đó, TCB (+2,6%), LPB (+2,2%), GEE (+6,6%), HDB (+1,6%), MSB (+4,8%), FRT (tăng trần), TPB (+3,5%), BID (+0,4%), PGV (+3,3%) và VPX (+1,6%).

Một điểm đáng chú ý khác trong phiên 23/9 là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau những phiên có dấu hiệu cải thiện, khối ngoại quay lại bán ròng mạnh với giá trị hơn 1.050 tỷ đồng .

Lực bán tập trung vào một số cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn. VPB bị bán ròng khoảng 289 tỷ đồng , ACB bị bán ròng 141 tỷ đồng và VHM bị bán ròng khoảng 130 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, VIC vẫn được khối ngoại mua ròng khoảng 97 tỷ đồng . Một số cổ phiếu khác cũng được mua ròng như TPB với 43 tỷ đồng và DCM với 30 tỷ đồng .