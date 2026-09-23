Lần đầu Nội Bài vào top 50 sân bay kết nối tốt nhất thế giới

Nội Bài tăng 8 bậc lên thứ 49, lần đầu góp mặt trong danh sách 50 sân bay có khả năng kết nối tốt nhất thế giới năm 2026, theo bảng xếp hạng của OAG.

Nội Bài lần đầu lọt top 50 sân bay có kết nối tốt nhất thế giới. Ảnh: NIA.

OAG, công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích hàng không, vừa công bố Megahubs 2026 - bảng xếp hạng các sân bay có tính kết nối cao nhất thế giới.

Theo đó, Tân Sơn Nhất đứng thứ 48, giảm 3 bậc so với năm trước. Trong khi đó, Nội Bài đứng thứ 49, tăng 8 bậc và lần đầu góp mặt trong top 50 của OAG.

OAG tính toán Nội Bài có 8.679 phương án kết nối. Sân bay này kết nối tới 105 điểm đến và cung ứng khoảng 22,5 triệu ghế. Vietnam Airlines chiếm khoảng 37% công suất tại sân bay, trong khi Vietjet là hãng hàng không giá rẻ lớn nhất với khoảng 30% thị phần LCC.

Nội Bài cũng đứng thứ 22 trong nhóm 25 sân bay kết nối tốt nhất với các hãng hàng không giá rẻ trên thế giới.

Trong khi đó, Tân Sơn Nhất có 8.441 phương án kết nối hợp lệ, đưa hành khách tới 100 điểm đến trên toàn thế giới. Sân bay tại TP.HCM cung ứng khoảng 27,3 triệu ghế trong giai đoạn được nghiên cứu.

Dù đứng trên Nội Bài về thứ hạng, Tân Sơn Nhất có số phương án kết nối thấp hơn. Tuy nhiên, quy mô khai thác lớn hơn giúp sân bay này có nhiều ghế cung ứng hơn.

Vietnam Airlines là hãng chiếm thị phần lớn nhất tại Tân Sơn Nhất, với khoảng 35% công suất. Trong nhóm hàng không giá rẻ, Vietjet chiếm khoảng 31%.

Tân Sơn Nhất cũng đứng thứ 19 trong top 25 sân bay có khả năng kết nối tốt nhất với các hãng hàng không giá rẻ (LCC). Theo OAG, LCC chiếm khoảng 37% tổng công suất ghế tại sân bay này.

OAG xây dựng Megahubs 2026 dựa trên dữ liệu khai thác của 100 sân bay lớn trong giai đoạn tháng 9/2025-8/2026. Đơn vị này sử dụng dữ liệu của ngày 2/8 - được xác định là ngày bận rộn nhất của hàng không toàn cầu trong giai đoạn trên - để tính toán các phương án nối chuyến.

Chỉ số kết nối phản ánh số lượng tổ hợp chuyến bay mà hành khách có thể thực hiện trong thời gian nối chuyến phù hợp, thay vì đơn thuần tính số đường bay trực tiếp.

Trên bảng xếp hạng năm nay, sân bay Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên vị trí số một, vượt London Heathrow của Anh. Istanbul có 89.456 phương án kết nối tới 337 điểm đến trên toàn cầu. Heathrow đứng thứ hai với 55.888 phương án kết nối tới 227 điểm đến, trong khi Amsterdam xếp ngay sau với 68.189 phương án kết nối đến 227 điểm đến. Còn Kuala Lumpur (Malaysia) đứng thứ tư, tiếp tục là sân bay có tính kết nối cao nhất Đông Nam Á.