Vật thể bay nghi UAV gần sân bay Cát Bi, 3 chuyến bay bị ảnh hưởng

Một vật thể bay phát sáng, nghi là thiết bị bay không người lái (UAV), xuất hiện gần sân bay Cát Bi tối 2/9 khiến 3 chuyến bay phải điều chỉnh phương án khai thác.

Kíp trực tại Đài Kiểm soát Cát Bi tập trung theo dõi, điều hành hoạt động bay trong tình huống phát hiện vật thể bay nghi UAV gần khu vực sân bay. Ảnh: VATM.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Cát Bi, khoảng 19h23 ngày 2/9, kíp trực nhận thông tin từ lực lượng quân đội về một vật thể bay phát sáng ở vị trí cách trung tâm khoảng 8 km, về phía sân bay Cát Bi.

Ngay sau đó, kíp trực thông báo cho các lực lượng liên quan, trong đó có Tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh, đồng thời triển khai phương án điều hành phù hợp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, 2 chuyến bay đến Cát Bi được điều hành bay chờ tại điểm bay chờ HODOL. Sau đó, các tổ bay đề nghị chuyển hướng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Một chuyến bay khác chuẩn bị khởi hành từ Cát Bi phải chờ tại sân đỗ.

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), sự xuất hiện của vật thể bay tại khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh tiềm ẩn nguy cơ đối với an toàn bay. Các đơn vị quản lý bay đã phối hợp với lực lượng chức năng, theo dõi tình hình và áp dụng phương án điều hành phù hợp.

UAV, flycam và các vật thể bay hoạt động gần khu vực cảng hàng không khi chưa được phép có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hoạt động bay, đặc biệt tại khu vực đường cất hạ cánh và vùng lân cận sân bay.

Khi xuất hiện nguy cơ đối với an toàn bay, hoạt động cất, hạ cánh có thể phải tạm thời hạn chế hoặc điều chỉnh. Tàu bay cũng có thể phải bay chờ, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng hạ cánh.

VATM cho biết an toàn hoạt động bay là ưu tiên cao nhất. Khi tiếp nhận thông tin về UAV hoặc vật thể bay chưa xác định có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bay, các cơ sở điều hành bay sẽ tăng cường theo dõi, phối hợp với lực lượng chức năng và chủ động áp dụng phương án điều hành phù hợp.

Hoạt động khai thác chỉ được tổ chức trở lại bình thường khi các điều kiện an toàn được bảo đảm.

Trước đó, tối 11/8, sân bay Tân Sơn Nhất cũng hai lần phải tạm dừng hoạt động bay do phát hiện UAV xuất hiện trái phép gần khu vực sân bay. Lần đầu, một tổ bay phát hiện UAV ở độ cao khoảng 1.800 ft, cách tàu bay khoảng 500 m; cùng thời điểm, một chuyến bay khác báo phát hiện UAV cách sân bay khoảng 10 dặm ở độ cao 3.000 ft. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện UAV cách sân bay khoảng 3 km về hướng Tây Nam.

Sự việc khiến 73 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó 3 chuyến phải hạ cánh khẩn nguy do cạn nhiên liệu khi bay chờ, 24 chuyến chuyển hướng đến sân bay dự bị, 19 chuyến bay chờ trên không và 15 chuyến phải dừng chờ cất cánh.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), nếu tính cả ảnh hưởng dây chuyền, hơn 100 chuyến bay bị tác động, với thiệt hại sơ bộ khoảng 60 tỷ đồng . Sự cố được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong số các vụ việc liên quan UAV ảnh hưởng đến hoạt động hàng không được ghi nhận trong gần một năm qua.