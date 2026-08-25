Sân bay Nội Bài diễn tập ứng phó sau vụ drone xâm nhập Tân Sơn Nhất

Sau vụ UAV khiến Tân Sơn Nhất hai lần tạm dừng khai thác, VATM, ACV và Vietnam Airlines đã tổ chức diễn tập mô phỏng tình huống drone xâm nhập, uy hiếp an toàn hàng không.

Ngày 25/8, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phối hợp tổ chức diễn tập mô phỏng tình huống drone/UAV xâm nhập vùng cấm bay, đe dọa an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Mô phỏng UAV xuất hiện trong giờ cao điểm

Diễn tập mang tên 3A.2026, tập trung kiểm tra khả năng phối hợp giữa 3 mắt xích gồm quản lý bay, cảng hàng không và hãng hàng không khi xảy ra tình huống bất thường.

Phần diễn tập chính diễn ra từ 14h đến 17h05 ngày 25/8 dưới hình thức mô phỏng, sử dụng video, dữ liệu chuyến bay và các tình huống giả định. Nội dung cụ thể không được công bố trước nhằm kiểm tra khả năng phản ứng cũng như việc tuân thủ quy trình của các lực lượng tham gia.

Theo kịch bản, một phương tiện bay không người lái xuất hiện trái phép tại khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay Nội Bài trong thời gian cao điểm, buộc các đơn vị phải triển khai biện pháp bảo đảm an toàn và điều tiết khai thác.

Tình huống được xây dựng theo hướng mô phỏng tác động liên hoàn từ vùng trời tiếp cận đến khu bay, sân đỗ, nhà ga, dịch vụ mặt đất, đội tàu, tổ bay và hành khách.

Toàn bộ dữ liệu và tình huống phục vụ diễn tập được tách biệt với hệ thống khai thác thực tế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường tại sân bay Nội Bài.

Trong đó, VATM phối hợp điều hành, điều tiết luồng không lưu từ sớm, từ xa với các cơ sở kiểm soát không lưu liên quan. Trong khi đó, ACV tổ chức phối hợp điều hành cảng, khu bay, sân đỗ và nhà ga; Vietnam Airlines phối hợp điều chỉnh kế hoạch khai thác, đội tàu, tổ bay và phương án phục vụ hành khách.

Tình huống UAV xâm nhập cần các bên liên quan phối hợp xử lý. Ảnh: VATM.

Trọng tâm của cuộc diễn tập là kiểm tra toàn bộ chuỗi xử lý, từ tiếp nhận và xác minh thông tin, đánh giá tình huống, thiết lập bức tranh tình huống chung đến triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, điều phối hoạt động và khôi phục khai thác.

Siết phương án ứng phó sau loạt sự cố drone/UAV

Cuộc diễn tập diễn ra không lâu sau sự cố drone/UAV xâm nhập sân bay Tân Sơn Nhất tối 11/8. Khi đó, các tổ bay liên tiếp phát hiện thiết bị bay không người lái trong khu vực cận sân bay, khiến hoạt động cất, hạ cánh phải tạm dừng hai lần.

Đáng chú ý, chuyến bay 3S621 từ TP.HCM đi Hà Nội phát hiện một UAV ở độ cao khoảng 1.800 feet, cách tàu bay chỉ khoảng 500 m. Cùng thời điểm, chuyến bay VJ601 từ Cam Ranh đến Tân Sơn Nhất cũng báo phát hiện UAV ở độ cao 3.000 feet, cách sân bay khoảng 10 dặm.

Theo Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận sân bay Tân Sơn Nhất, sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến 73 chuyến bay. Trong đó, 3 chuyến phải hạ cánh khẩn nguy do cạn nhiên liệu khi bay chờ, 24 chuyến chuyển hướng đến sân bay dự bị, 19 chuyến phải bay chờ trên không và 15 chuyến dừng chờ cất cánh.

Sau sự cố, Cục Hàng không Việt Nam cho biết việc phát hiện và chế áp UAV tại khu vực sân bay hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào quan sát thủ công do thiếu các hệ thống chuyên dụng để phát hiện, cảnh báo sớm và chế áp UAV khi cần thiết. Cơ quan này đề xuất đầu tư các thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao năng lực ứng phó.

Từ thực tế trên, diễn tập 3A.2026 cũng đặt trọng tâm vào khả năng phối hợp và xử lý tác động dây chuyền khi hoạt động bay bị gián đoạn, đồng thời kiểm tra điều kiện để từng bước phục hồi khai thác.

Các kết quả và kinh nghiệm thu được sẽ được VATM, ACV và Vietnam Airlines sử dụng để rà soát quy trình, phương án ứng phó, đầu mối phối hợp, kênh liên lạc, nguồn lực và thẩm quyền xử lý tình huống.

Ba đơn vị cho biết đây cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện chương trình huấn luyện, cơ chế phối hợp và nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường trong thực tế.