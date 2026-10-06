Bộ Tài chính nói về việc chấm KPI giải ngân vốn các bộ ngành, địa phương

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết việc chấm KPI hàng tháng, quý là công cụ để đôn đốc và nhận diện tình hình. Đồng thời là cơ sở để các bộ ngành, địa phương tự đánh giá.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra chiều 6/10, bà Nguyễn Thị Quế Hương, Phó vụ trưởng Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng (Bộ Tài chính) đã cung cấp thông tin về công tác chấm điểm KPI giải ngân vốn đầu tư công với các bộ ngành, địa phương từ tháng 10.

Cụ thể, bà Hương cho biết để đảm bảo hệ thống đánh giá mới hoạt động trơn tru và phát huy tối đa hiệu quả, trước đó, Thủ tướng đã cho phép thiết lập lộ trình triển khai thử nghiệm việc chấm điểm KPI với các bộ ngành và địa phương. Quá trình thử nghiệm đã được áp dụng trong giai đoạn tháng 6-9. Đây được xem là bước đệm để cơ quan quản lý hoàn thiện phương án tính toán cũng như cấu trúc lại hệ thống phần mềm.

Theo bà Hương, để chuẩn bị cho việc chấm điểm KPI chính thức từ tháng 10, Bộ Tài chính đã gửi văn bản hướng dẫn về phương pháp tính và các cách thức đánh giá đến các bộ ngành, địa phương. Nguyên tắc cốt lõi là tất cả quy trình chấm điểm đều phải được vận hành tự động trên hệ thống công nghệ thông tin, loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp của các thao tác thủ công.

“Nguồn dữ liệu đầu vào được nhập trực tiếp từ các con số thực tế, bao gồm số liệu giải ngân và số liệu đăng ký kế hoạch giải ngân của các bộ, cơ quan Trung ương cũng như các địa phương”, bà Hương nói và cho biết Bộ Tài chính đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên biệt phục vụ công tác tổng hợp.

Sau khi ban hành văn bản hướng dẫn, trong tháng 7-8, Bộ đã vận hành chấm điểm thử nghiệm dựa trên số liệu thực tế. Kết quả được công bố đến tất cả đơn vị liên quan để làm cơ sở xem xét.

Bà Nguyễn Thị Quế Hương, Phó vụ trưởng Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng (Bộ Tài chính) thông tin tại họp báo. Ảnh: BTC.

Đến tháng 9, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tập huấn trên quy mô toàn quốc nhằm thống nhất cách hiểu, cách thực hiện và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ chấm điểm KPI. Qua hội nghị này, Bộ Tài chính cho biết đã nhận được sự đồng thuận từ các bộ ngành và địa phương.

Phó vụ trưởng Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng cũng thông tin thêm, trên thực tiễn, công tác giải ngân cho thấy tiến độ thực hiện luôn chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố. Mỗi đơn vị lại có đặc thù riêng biệt về quy mô kế hoạch vốn, cơ cấu dự án và điều kiện triển khai. Do đó, các đơn vị cần được đặt trong một hệ thống đánh giá có tính thống nhất cao.

“Phương án chấm điểm đã được thiết kế dựa trên các nhóm tiêu chí phản ánh đầy đủ nội dung thực tiễn, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của bất kỳ cơ quan thực hiện nào”, bà nói.

Về phương pháp chấm, bà Hương cho biết việc chấm điểm KPI giải ngân vốn đầu tư công được xây dựng trên 3 trụ cột.

Một là, kết quả giải ngân kế hoạch vốn được giao so sánh với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước hàng tháng, hàng quý, và so với mục tiêu cả năm do Thủ tướng đề ra đối với kỳ chấm điểm tổng kết năm.

Hai là, đánh giá kết quả giải ngân thực tế so với số vốn mà đơn vị đã đăng ký trong kỳ.

Ba là, đánh giá mức độ chấp hành chế độ báo cáo của các đơn vị.

Ngoài ra, để đảm bảo tính công bằng, phương án chấm cũng loại trừ một số khoản vốn đặc thù ra khỏi phạm vi chấm điểm như kế hoạch vốn không còn nhu cầu sử dụng, phần vốn đã được cấp có thẩm quyền cho phép dừng thực hiện hoặc chuyển giao cho cơ quan khác.

Điểm số hàng tháng, quý và cả năm sẽ được chuyển tự động sang hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Hệ thống sau đó sẽ phân loại các đơn vị theo 4 bậc: giải ngân rất tốt, giải ngân tốt, giải ngân trung bình và giải ngân chưa tốt.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho rằng việc chấm điểm KPI giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng, quý là công cụ để đôn đốc và nhận diện tình hình. Đây cũng là cơ sở để các bộ ngành, địa phương tự đánh giá công tác điều hành đang đạt kết quả ra sao, từ đó kịp thời đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

“Việc chấm điểm chính thức mang tính quyết định sẽ chỉ thực hiện vào dịp hết năm, cụ thể là sau ngày 28/1 năm sau”, Phó vụ trưởng Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng thông tin và nhấn mạnh kết quả đánh giá KPI này là một trong những tiêu chí hợp thành để các cấp có thẩm quyền xem xét, đối chiếu lại tổng thể hiệu quả chỉ đạo điều hành và hiệu quả đầu tư vốn của từng đơn vị.