Bộ Tài chính giải thích đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang gấp 7 lần đất ở

Bộ Tài chính đã đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng với mức thuế suất 0,2% giá đất, cao gần 7 lần mức thuế đối với đất ở trong hạn mức.

Chiều 6/10, tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, ông Trương Bá Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí đã có thông tin làm rõ về đề xuất đánh thuế đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng.

Theo ông Tuấn, đây là một trong những nội dung được nêu ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và một số luật có liên quan. Theo đó, nghị quyết đã đề ra chủ trương cần có chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng.

Căn cứ theo đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành, xây dựng và trình Chính phủ dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 3 luật thuế, trong đó có Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Tại dự thảo Luật này, Bộ Tài chính đã đề xuất áp mức thuế thống nhất đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng hoặc không đưa vào sử dụng là 0,2% tính theo giá đất. Đây là mức thuế suất tương đương mức đang áp dụng đối với đất lấn chiếm.

Giải thích rõ hơn về căn cứ đề xuất đánh thuế, ông Tuấn cho biết cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu kỹ nội dung này trong quá trình xây dựng chính sách.

Theo đó, tại Thông báo số 289 ngày 28/9, lãnh đạo Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, làm rõ tiêu chí, khái niệm xác định đất bỏ hoang trong hệ thống pháp luật về đất đai, làm căn cứ áp dụng chính sách thuế.

Trong dự thảo Luật đang trình Chính phủ, cơ quan soạn thảo cũng dẫn theo quy định của pháp luật đất đai này. Do đó, khi các tiêu chí và căn cứ xác định đất bỏ hoang, đất không sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng được hoàn thiện, sẽ là cơ sở để cơ quan thuế áp dụng chính sách thuế đối với từng trường hợp cụ thể.

Ông Trương Bá Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính). Ảnh: BTC.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân (dự án Luật) đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét.

Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Mức thuế suất áp dụng là 0,2% tính theo giá đất. Đây là lần đầu tiên khái niệm "đất bỏ hoang" được đưa vào dự án luật để xem xét đánh thuế.

Đáng chú ý, theo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ năm 2010, đối với đất ở, luật áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần: 0,03% đối với diện tích trong hạn mức; 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thuế suất là 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định chịu thuế suất 0,15%, còn đất lấn chiếm chịu thuế suất 0,2%.

Như vậy, nếu so với mức thuế suất áp dụng với đất ở trong hạn mức, đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng cao gấp 7 lần.

Dự án Luật này dự kiến được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10.