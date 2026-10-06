Bán nhà nhiều năm vẫn nhận thông báo nợ thuế sử dụng đất, Cục Thuế nói gì?

Cục Thuế cho biết có 2 nguyên nhân chính khiến một số người dân đã bán nhà, đất nhưng vẫn nhận thông báo nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện cơ quan này đang khắc phục.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra chiều nay (6/10), ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan những khó khăn, vướng mắc người dân, doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

Một trong số đó là việc người dân đã chuyển nhượng nhà, đất nhiều năm nhưng vẫn nhận thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Về vấn đề này, ông Long cho biết thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là sắc thuế có phạm vi phủ sóng rất rộng với số lượng đối tượng nộp thuế rất lớn. Dù số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải đóng với từng hộ gia đình, cá nhân không lớn (khoảng 0,03-0,15% giá đất tính thuế - PV), nhưng tổng thu ngân sách hàng năm của sắc thuế này cũng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo ông Long, để đạt được kết quả thu tích cực này, cơ quan thuế cũng nhận được sự đồng hành rất tích cực của người dân, doanh nghiệp.

Ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế thừa nhận trong quá trình triển khai thu sắc thuế này có phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, trong đó chủ yếu xuất phát từ 2 nguyên nhân.

Một là, do hạn chế trong việc liên thông dữ liệu giữa các cơ quan. Theo ông Long, cơ quan thuế chỉ là một khâu trong quy trình xử lý các thủ tục liên quan đến đất đai, đặc biệt là khi phát sinh giao dịch chuyển nhượng giữa các cá nhân.

“Khi việc chuyển nhượng giữa người mua và người bán chưa hoàn tất thủ tục, chưa sang tên đổi chủ, hoặc thông tin mới chưa được cập nhật, cơ quan thuế vẫn sẽ gửi thông báo nộp thuế về chủ cũ, người đứng tên mảnh đất đó”, ông Long nói và cho biết nếu dữ liệu chủ sở hữu mới mảnh đất được liên thông và cập nhật kịp thời, tình trạng ghi nhận nhầm nghĩa vụ thuế này sẽ được khắc phục.

Nguyên nhân thứ 2 được lãnh đạo Cục Thuế nêu ra là việc chuẩn hóa dữ liệu về nghĩa vụ nộp thuế đất phi nông nghiệp chưa hoàn thiện. Theo đó, có một số trường hợp là người sử dụng đất đã nộp thuế nhưng trong năm vẫn nhận thông báo chưa nộp, có thể xuất phát từ độ trễ của việc ghi nhận dữ liệu, hoặc thông báo bị trùng giữa các người nộp thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết đã ghi nhận một số trường hợp này và có biện pháp khắc phục khi nhận được phản ánh của người nộp thuế. Ông đồng thời đề nghị người nộp thuế khi gặp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế có thể phản ánh tới cơ quan này qua Cổng thông tin dịch vụ của cơ quan thuế, Bộ Tài chính hoặc phản ánh thông qua hệ thống eTax Mobile. Cơ quan này sẽ tiến hành rà soát và chỉnh sửa theo đúng quy định.

"Cục Thuế cũng sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các địa phương xử lý kịp thời các vấn đề này để đây không còn là vướng mắc trong quá trình người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước về thuế đất phi nông nghiệp", ông Long nhấn mạnh.

Liên quan những vướng mắc khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể, đóng mã số thuế.

Ông Long cũng cho biết trong quá trình làm sạch dữ liệu mã số thuế của người dân, doanh nghiệp thời gian qua, Cục Thuế đã ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc, trong đó có nhiều nội dung không thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan thuế dẫn tới thời gian xử lý kéo dài.

Ông dẫn ví dụ vấn đề về việc doanh nghiệp làm mất con dấu. Trong trường hợp này, cơ quan thuế cũng gặp khó khăn trong quá trình giải quyết, xử lý.

Để giải quyết các vướng mắc này, ông cho rằng cần sự đồng hành của cả người nộp thuế và các cơ quan quản lý liên quan.

Hiện những khó khăn, vướng mắc cũng như giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đã được Cục Thuế phối hợp với các cơ quan của Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo. Một nội dung quan trọng trong đó là việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện nốt nghĩa vụ còn thiếu với ngân sách Nhà nước trong quá trình đóng mã số thuế, và giải thể doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Thuế cũng cho biết đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính hoàn thành dự thảo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình đóng mã số thuế, và giải thể doanh nghiệp, đã báo cáo Bộ và đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan, trước khi trình Chính phủ trình cấp có thẩm quyền.