Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng nắm hơn 3/4 tài sản của giới tỷ phú Việt

7 tỷ phú Việt Nam đang sở hữu tổng cộng gần 54 tỷ USD, trong đó riêng vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng nắm khoảng 76% khối tài sản này.

Theo dữ liệu Forbes cập nhật theo thời gian thực ngày 23/9, 7 tỷ phú Việt Nam trong danh sách những người giàu nhất thế giới đang sở hữu tổng cộng khoảng 53,74 tỷ USD .

Đáng chú ý, khoảng cách tài sản giữa người đứng đầu và phần còn lại của danh sách tiếp tục được nới rộng. Phần lớn biến động tài sản đến từ diễn biến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp mà những người này đang trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu.

Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 36,7 tỷ USD

Theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục đứng đầu danh sách những người giàu nhất Việt Nam với tài sản ròng 36,7 tỷ USD , mặc dù giảm nhẹ 0,05% trong 24 giờ qua.

Với quy mô tài sản này, ông Vượng hiện đứng thứ 62 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, đồng thời tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Đông Nam Á.

Phần lớn tài sản của Chủ tịch Vingroup gắn với cổ phần tại các doanh nghiệp niêm yết. Ông hiện trực tiếp nắm gần 704 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 9% vốn điều lệ Vingroup.

Bên cạnh đó, ông Vượng còn nắm 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ LPBank.

Trong lúc này, bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và cũng là vợ ông Phạm Nhật Vượng, cũng sở hữu 4,141 tỷ USD , tăng 14,2 triệu USD trong vòng 24 giờ qua. Bà đứng thứ 1.049 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Bà Hương đang trực tiếp nắm hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ Vingroup. Ngoài ra, bà còn sở hữu 148,3 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,97% vốn điều lệ LPBank.

QUY MÔ TÀI SẢN CỦA CÁC TỶ PHÚ VIỆT NAM Tất cả Phạm Nhật Vượng · 68% Phạm Thu Hương · 8% Nguyễn Thị Phương Thảo · 8% Phạm Thúy Hằng · 5% Trần Đình Long · 4% Hồ Hùng Anh · 4% Ngô Trí Dũng · 2% Bấm chú thích để phân loại. 53,741 Tổng Phạm Nhật Vượng 68% 36,7 Phạm Thu Hương 8% 4,21 Nguyễn Thị Phương T… 8% 4.141 Phạm Thúy Hằng 5% 2.924 Trần Đình Long 4% 2.349 Hồ Hùng Anh 4% 2.245 Ngô Trí Dũng 2% 1.172 Đơn vị: tỷ USD

Tại LPBank, vợ chồng ông Vượng đang trực tiếp nắm tổng cộng gần 296 triệu cổ phiếu LPB, tương đương khoảng 9,86% vốn điều lệ, qua đó trở thành nhóm cổ đông cá nhân sở hữu lượng cổ phần đáng kể tại một ngân hàng niêm yết. Đây cũng là lần đầu tiên cả ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương cùng xuất hiện trong danh sách cổ đông của một ngân hàng niêm yết.

Như vậy, theo ước tính của Forbes, riêng ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương đã có tổng tài sản ròng khoảng 40,84 tỷ USD .

Không chỉ sở hữu lượng tài sản lớn nhất trong nhóm tỷ phú Việt Nam, gia đình ông Vượng còn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản của nhóm. Riêng tài sản của ông Vượng và bà Hương đã chiếm khoảng 76% tổng tài sản của 7 tỷ phú trong danh sách Forbes ghi nhận.

Việt Nam ngày càng có nhiều nữ tỷ phú

Đứng thứ hai trong danh sách tỷ phú của Việt Nam tại ngày 23/9 là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, với tài sản ròng 4,213 tỷ USD , giảm 50 triệu USD trong vòng 24 giờ qua.

Bà Thảo hiện đứng thứ 1.029 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Trên thị trường chứng khoán, nữ doanh nhân này trực tiếp nắm giữ hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC, tương đương 8,02% vốn Vietjet. Đồng thời, bà còn gián tiếp sở hữu gần 155 triệu cổ phiếu VJC thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

3 tỷ phú xếp sau ông Phạm Nhật Vượng đều là các nữ doanh nhân. Ảnh: Forbes.

Tại HDBank, bà Thảo trực tiếp nắm giữ 131 triệu cổ phiếu HDB và có liên quan tới khoảng 451 triệu cổ phiếu thông qua Sovico Group.

Tài sản của bà Thảo cũng biến động theo giá cổ phiếu của những doanh nghiệp mà bà và các pháp nhân liên quan sở hữu.

Ở vị trí thứ tư là bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Vingroup và cũng là em gái bà Phạm Thu Hương. Forbes ghi nhận tài sản ròng của bà ở mức 2,924 tỷ USD , tăng 9,2 triệu USD trong vòng 24 giờ qua.

Bà Hằng hiện đứng thứ 1.438 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Chủ tịch Hòa Phát, Techcombank và VPBank góp thêm gần 8 tỷ USD

Đứng thứ năm là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát, với tài sản ròng 2,361 tỷ USD . Tài sản của ông Long giảm 5,7 triệu USD trong 24 giờ. Ông hiện đứng thứ 1.765 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Theo sau là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, với tài sản ròng 2,245 tỷ USD , tăng 68,5 triệu USD trong vòng 24 giờ.

Ông Hùng Anh cùng gia đình hiện nắm giữ khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương 17,8% vốn điều lệ Techcombank.

Trong khi đó, ông Ngô Trí Dũng, Chủ tịch VPBank, đang trực tiếp nắm giữ hơn 328 triệu cổ phiếu VPB và sở hữu 1,172 tỷ USD , giảm 25,2 triệu USD trong 24 giờ. Ông đứng thứ 3.117 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Tính chung, 7 tỷ phú Việt Nam gồm ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng, ông Trần Đình Long, ông Hồ Hùng Anh và ông Ngô Trí Dũng đang sở hữu tổng tài sản khoảng 53,741 tỷ USD .

Trong đó, tài sản của nhóm tỷ phú liên quan đến Vingroup gồm ông Vượng, bà Hương và bà Hằng đạt khoảng 43,765 tỷ USD , tương đương hơn 81% tổng tài sản của 7 người.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang không còn trong danh sách tỷ phú của Forbes. Ảnh: MSN.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD của Forbes khi tài sản giảm xuống dưới ngưỡng khoảng 1 tỷ USD .

Việc cổ phiếu MSN giảm mạnh đã tác động đáng kể tới giá trị tài sản của ông Quang, do phần lớn tài sản được tính toán dựa trên lượng cổ phiếu mà ông đang nắm giữ trực tiếp và gián tiếp.

Hiện cổ phiếu MSN đang dao động quanh mức 70.000 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 18% so với mức cao nhất trong năm nay. Hồi đầu năm, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang vẫn được Forbes ghi nhận ở mức khoảng 1,2 tỷ USD .