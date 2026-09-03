Chủ đầu tư sân bay Long Thành giảm lãi sau kiểm toán

Sau soát xét, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm của ACV còn 8.242 tỷ đồng, thấp hơn 57 tỷ so với báo cáo tự lập nhưng vẫn tăng gần 16% và vượt kế hoạch cả năm.

Hoàn thiện sân bay Long Thành giai đoạn 1 đúng tiến độ là nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay của ACV. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được kiểm toán soát xét. Một số chỉ tiêu có điều chỉnh so với báo cáo doanh nghiệp tự lập trước đó.

Cụ thể, doanh thu của ACV không thay đổi đáng kể, song giá vốn tăng khoảng 70 tỷ đồng . Sau điều chỉnh, lợi nhuận gộp đạt khoảng 8.330 tỷ đồng , thấp hơn con số khoảng 8.400 tỷ đồng trong báo cáo tự lập.

Sau khi trừ các chi phí, ACV ghi nhận 8.242 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 57 tỷ đồng so với số liệu công bố trước đó. Dù vậy, mức lợi nhuận này vẫn tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 7.011 tỷ đồng mà doanh nghiệp đặt ra cho cả năm.

Kết quả tích cực của ACV trong 6 tháng đầu năm chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp không còn phát sinh khoản lỗ lớn do chênh lệch tỷ giá như cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo trước đó, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 6.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

ACV hiện quản lý, khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước và là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng , tương đương khoảng 16 tỷ USD , với diện tích khoảng 5.000 ha. Giai đoạn một gồm hai đường băng và nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách mỗi năm.

Tính đến cuối tháng 6, ACV đã rót gần 39.500 tỷ đồng vào dự án, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực để đưa sân bay vào khai thác thương mại cuối năm nay. Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ được vận hành thử từ tháng 9 và khai thác chính thức từ tháng 12. ACV mới đây cũng đề xuất cơ chế cho phép vừa khai thác thương mại, vừa tiếp tục vận hành thử và khắc phục một số khiếm khuyết còn tồn tại nhằm bảo đảm tiến độ.

Bên cạnh sân bay Long Thành, ACV đang duy trì quy mô nguồn lực lớn để thực hiện các dự án hạ tầng hàng không khác. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp đến cuối quý II đạt gần 94.000 tỷ đồng , trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khoảng 18.800 tỷ đồng .