Đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành chạy tối đa 120 km/h, chở 47.000 khách

Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành dài 46,44 km, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 134.169 tỷ đồng. Nhà đầu tư dự kiến xây trước 14 ga, hoàn thành năm 2030.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành sau khi hoàn thành sẽ tạo trục kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) của dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành do CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh lập, đang được cơ quan chuyên môn thẩm định, tuyến có chiều dài khoảng 46,44 km.

Dự án bắt đầu từ phía đông ga Thủ Thiêm thuộc tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, tại phường Bình Trưng (TP.HCM), và kết thúc tại depot Cẩm Đường, xã Xuân Đường (Đồng Nai). Trong tổng chiều dài, khoảng 11 km đi ngầm, 34,5 km đi trên cao, phần còn lại là đoạn chuyển tiếp và đi trên mặt đất.

Toàn tuyến có 18 nhà ga, gồm 16 ga trên cao và 2 ga ngầm, không tính ga Thủ Thiêm. Trong giai đoạn 1, dự án dự kiến xây dựng trước 14 ga nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư.

Tại TP.HCM có 6 ga gồm Bình Trưng, Đỗ Xuân Hợp, Vành đai 2, Phú Hữu, Long Trường và Vườn Dừa. 8 ga còn lại nằm trên địa bàn Đồng Nai, gồm Long Tân, Phú Thạnh, Tuy Hạ, Nhơn Trạch, Phước Thiền, Xóm Gốc, Long Thành 1 và Long Thành 2.

Hướng tuyến được nghiên cứu dọc các hành lang giao thông chính như cao tốc và Vành đai 3, đồng thời kết nối với 6 tuyến đường sắt khác, hình thành mạng lưới vận tải khối lượng lớn liên kết khu vực trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành.

Cụ thể, tuyến kết nối với metro Bến Thành - Thủ Thiêm tại ga Thủ Thiêm; metro số 6 tại ga Vành đai 2 và Phú Hữu; metro số 10 tại ga Long Trường. Tại Đồng Nai, tuyến liên kết với đường sắt Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ tại ga Xóm Gốc, đồng thời kết nối tuyến Bến Thành - Suối Tiên kéo dài và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại ga trong sân bay Long Thành.

Theo thiết kế, tuyến có công suất tối đa gần 47.000 khách/giờ, bình quân hơn 23.400 khách/giờ/hướng. Tàu có tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h và vận hành ở mức 80-110 km/h tùy đoạn.

Tuyến áp dụng công nghệ tự động hóa GoA4, cấp độ tự động hóa cao nhất theo tiêu chuẩn châu Âu, tương đồng với trục metro Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm nhằm tăng tính đồng bộ trong khai thác.

Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 134.169 tỷ đồng , chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Dự án dự kiến thực hiện theo hợp đồng BT, trong đó nhà đầu tư huy động vốn và được thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách Nhà nước.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là một trong những công trình trọng điểm dự kiến được TP.HCM khởi công dịp 2/9 năm nay. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030, tạo trục vận tải khối lượng lớn kết nối trực tiếp khu vực trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành.

TP.HCM hiện được quy hoạch hơn 1.000 km đường sắt đô thị, trong khi mới đưa vào khai thác gần 20 km tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Thời gian qua, thành phố đã khởi công, động thổ một số dự án như Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và Bến Thành - Cần Giờ. Đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị lên 255 km.