Vừa có người trúng giải độc đắc xổ số Vietlott gần 200 tỷ

Giải Jackpot Mega 6/45 đã tìm được chủ nhân với giá trị gần 200 tỷ đồng, xác lập kỷ lục mới của sản phẩm xổ số này.

Người may mắn sẽ thực nhận gần 180 tỷ đồng sau thuế. Ảnh minh họa: Lê Hiếu.

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo tại kỳ quay số mở thưởng Mega 6/45 ngày 4/10, giải Jackpot trị giá 199,57 tỷ đồng đã tìm được một khách hàng may mắn trúng thưởng.

Dãy số trúng thưởng Jackpot là 15 - 20 - 29 - 37 - 40 - 45. Với giá trị giải thưởng gần 200 tỷ đồng , đây là mức Jackpot cao nhất từ trước đến nay của sản phẩm Mega 6/45, vượt xa kỷ lục trước đó.

Theo quy định, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần giá trị giải thưởng vượt 10 triệu đồng, với thuế suất 20%. Như vậy, sau khi khấu trừ thuế, chủ nhân giải Jackpot sẽ thực nhận khoảng 179,6 tỷ đồng .

Ngoài giải Jackpot, kỳ quay ngày 4/10 còn ghi nhận số lượng người trúng giải nhất ở mức kỷ lục, với 153 khách hàng nhận thưởng 10 triệu đồng mỗi giải. Bên cạnh đó, có 6.971 khách hàng trúng giải nhì, trị giá 300.000 đồng mỗi giải và 108.604 khách hàng trúng giải ba, trị giá 30.000 đồng mỗi giải.

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả để làm thủ tục lĩnh giải. Sau thời hạn này, giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được hạch toán vào khoản doanh thu khác của Vietlott.

Giải thưởng Jackpot Mega 6/45 bắt đầu được tích lũy từ kỳ quay ngày 5/8 với giá trị khởi điểm 12 tỷ đồng . Sau 26 kỳ quay liên tiếp không có người trúng Jackpot, giá trị giải thưởng đã tăng lên mức cao nhất lịch sử sản phẩm này.

Đáng chú ý, khi Jackpot vượt mốc 100 tỷ đồng , tốc độ tích lũy giải thưởng có xu hướng tăng nhanh, với một số kỳ quay ghi nhận mức tăng khoảng 20 tỷ đồng .

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn được Vietlott phát hành từ ngày 18/7/2016, với kỳ quay số đầu tiên diễn ra vào ngày 20/7 cùng năm.

Trước kỳ quay ngày 4/10, mức Jackpot cao nhất từng được ghi nhận của sản phẩm này là hơn 159,2 tỷ đồng tại kỳ quay thứ 69, ngày 25/12/2016. Giải thưởng khi đó được chia đều cho hai người trúng thưởng.

Trong trường hợp chỉ có một người trúng thưởng, kỷ lục Jackpot cao nhất trước đây thuộc về ông N.V.N. tại TP.HCM, với số tiền hơn 152 tỷ đồng tại kỳ quay thứ 1.310 ngày 2/2/2025.

Bên cạnh Mega 6/45, một sản phẩm xổ số tự chọn khác của Vietlott là Power 6/55 cũng đang ghi nhận giá trị giải thưởng lớn. Cụ thể, Jackpot 1 của sản phẩm này đã vượt 112 tỷ đồng , cao hơn 3,7 lần so với mức khởi điểm 30 tỷ đồng .