Nhu cầu vật liệu 'khổng lồ' sau các đại dự án của Vingroup, Thaco

Hà Nội dự kiến cần khoảng 1,8 tỷ m3 cát, đá và đất đắp để phục vụ các dự án trong giai đoạn 2026-2030, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn của Vingroup, Thaco và Hòa Phát.

Theo Đề án quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050, TP Hà Nội đã ước tính nhu cầu cát, đá và đất đắp cho các công trình triển khai trên địa bàn.

Loạt "siêu" dự án cần lượng vật liệu lớn

Đối với nhóm dự án ngoài đầu tư công, tổng nhu cầu vật liệu rời ước tính khoảng 879 triệu m3, gồm 101 triệu m3 cát, 291 triệu m3 đá và 487 triệu m3 đất đắp.

Đáng chú ý, dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội do Tập đoàn Vingroup triển khai được ước tính cần khoảng 62 triệu m3 cát, gần 148 triệu m3 đá và 70 triệu m3 đất đắp.

Như vậy, chỉ riêng dự án này đã chiếm khoảng 62% nhu cầu cát; 51% nhu cầu đá và 14% nhu cầu đất đắp của toàn bộ nhóm dự án ngoài đầu tư công được thống kê trong đề án.

Nhu cầu vật liệu lớn nói trên đến từ quy mô của dự án, với diện tích khoảng 9.171 ha, triển khai trên địa bàn 11 xã của Hà Nội. Dự án được Vingroup khởi công cuối năm ngoái, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng .

Trung tâm của dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi, là sân vận động lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Đây cũng là sân vận động được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng ưu tiên công nghệ xanh.

Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội rộng hơn 9.171 ha, nổi bật là công trình sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Ảnh: Đinh Hà.

Để tính toán nhu cầu vật liệu, cơ quan lập đề án giả định diện tích cần tôn nền bằng khoảng 50% diện tích quy hoạch, chiều dày lớp đất tôn nền khoảng 1 m. Diện tích đường giao thông dự kiến chiếm 15%. Mật độ xây dựng các công trình nhà ở, nghỉ dưỡng, nhà điều hành, kho bãi khoảng 30%, chiều cao trung bình 20 tầng.

Đối với sân vận động VinFast - Trống Đồng cùng các hạng mục phụ trợ cũng được ước tính cần khoảng 175.500 m3 bê tông.

Ngoài dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, một dự án khác do Vingroup triển khai cũng có nhu cầu vật liệu đáng kể là dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, với khoảng 2,5 triệu m3 đá và 5,9 triệu m3 đất đắp. Dự án này vừa được khởi công vào tháng 5, dài khoảng 36,3 km đi qua 18 xã, phường của Hà Nội, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng .

Hà Nội cũng ước tính nhu cầu vật liệu cho dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, gồm khoảng 14,2 triệu m3 cát, 31,7 triệu m3 đá và 100,4 triệu m3 đất đắp. Dự án này có quy mô dự kiến hơn 11.400 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 737.000 tỷ đồng , do liên danh CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) - CTCP Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư.

Nguồn cung chỉ đáp ứng một phần nhu cầu

Theo thống kê tại đề án, tổng nhu cầu vật liệu rời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 1,8 tỷ m3, gồm 477 triệu m3 cát, 556 triệu m3 đá và 771 triệu m3 đất đắp.

Sau khi tổng hợp nguồn cung từ các mỏ trên địa bàn, vật liệu tái chế từ chất thải rắn phá dỡ công trình xây dựng, vật liệu thu được từ hoạt động nạo vét sông, hồ… Hà Nội dự kiến có thể cung ứng khoảng 56,6 triệu m3 cát (tương đương 11,9% tổng nhu cầu), 11,3 triệu m3 đá (tương đương 2%) và 20,6 triệu m3 đất đắp (tương đương 2,7% nhu cầu).

Hà Nội dự kiến cần khoảng 1,8 tỷ m3 vật liệu rời trong giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Đinh Hà.

Các khối lượng trong Đề án hiện mới được tính toán sơ bộ trên cơ sở quy mô quy hoạch và một số giả định kỹ thuật, chưa phải nhu cầu vật liệu trong thiết kế thi công chính thức.

Tuy nhiên, những con số này phần nào cho thấy áp lực đối với nguồn cung vật liệu xây dựng khi hàng loạt dự án quy mô lớn được triển khai tại Thủ đô trong thời gian qua và những năm tới.

Áp lực này cũng phần nào phản ánh qua diễn biến giá vật liệu. Theo Báo cáo giá thị trường quý II/2026 của Bộ Tài chính, bình quân 6 tháng đầu năm, chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng đã tăng 6,72% so với cùng kỳ. Riêng quý II, chỉ số này tăng 7,77%, mức tăng chủ yếu đến từ áp lực cung - cầu, chi phí vận chuyển tăng và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh.

Nhìn rộng hơn về triển vọng ngành xây dựng, CTCP Chứng khoán MB (MBS) nhận định ngành xây lắp sẽ tiếp tục có nhiều dư địa tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026.

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