Vị trí dự kiến của tuyến đại lộ hơn 80 km dọc hai bờ sông Hồng

Phương án xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được đề xuất dài hơn 80 km, chạy dọc hai bên sông qua nhiều xã, phường của Hà Nội và kết nối với hàng loạt cầu lớn.

Theo hồ sơ phương án đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến, tuyến đường bộ trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được nghiên cứu chạy dọc hai bên sông Hồng, cơ bản theo hướng bám tuyến đê Tả Hồng và Hữu Hồng. Tuyến đường được định hướng trở thành trục giao thông chính kết nối các khu vực hai bên sông và liên kết với mạng lưới giao thông đô thị hiện hữu.

Tổng chiều dài hai đoạn tuyến được đề xuất khoảng 80,4 km, trong đó đường phía Hữu Hồng dài khoảng 45,34 km và đường phía Tả Hồng dài khoảng 35,04 km.

Đường phía Tả Hồng dài 35 km, đi qua 7 phường, xã

Theo thuyết minh phương án, tuyến đường phía Tả Hồng có điểm đầu tại khu vực cầu Hồng Hà, thuộc xã Mê Linh, và kết thúc tại khu vực xã Bát Tràng. Chiều dài khoảng 35,04 km.

Tuyến đường này dự kiến đi qua địa bàn xã Mê Linh, xã Thiên Lộc, xã Vĩnh Thanh, xã Đông Anh, phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng.

Sơ bộ tuyến đường đi qua xã Mê Linh. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Sơ bộ tuyến đường đi qua xã Đông Anh. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Đối với các đoạn sát đê Tả Hồng, phương án đề xuất tuyến chính quy mô 6 làn xe cơ giới, kết hợp 2 làn xe trên đường bên. Bề rộng mặt đường tuyến chính khoảng 22,5 m, cùng dải phân cách và các phần đường bên, đưa tổng bề rộng nền đường lên khoảng 54 m ở những đoạn này.

Một số đoạn có phương án thiết kế riêng do điều kiện địa hình và hạ tầng hiện hữu. Tại vị trí vượt sông Đuống, tuyến được đề xuất xây dựng cầu với tổng bề rộng hai chiều khoảng 60 m.

Đoạn từ chân cầu Bắc Cầu đến đầu cầu Thăng Long có tổng bề rộng nền đường khoảng 49,5 m. Hồ sơ cho biết phương án này được nghiên cứu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu vực di tích đền Dục Tú và đền Mạch Tràng.

Đáng chú ý, đoạn từ đầu cầu Long Biên đến sau cầu Chương Dương, dài khoảng 2,3 km, được nghiên cứu theo dạng hầm kín, phù hợp với quy mô đường 4 làn xe hỗn hợp. Phương án này nhằm đáp ứng yêu cầu về tĩnh không và hạn chế ảnh hưởng đến khu vực cầu Long Biên.

Tại khu vực Bát Tràng, tuyến được đề xuất trùng với đê hiện trạng trong một đoạn, đồng thời tận dụng đường hiện trạng và đường gom làm đường song hành. Bề rộng nền đường đoạn này khoảng 44,5 m.

Đường phía Hữu Hồng dài hơn 45 km, đi qua 9 phường, xã

Ở phía đê Hữu Hồng, tuyến đường có điểm đầu tại khu vực cầu Hồng Hà, thuộc xã Ô Diên, và kết thúc tại cầu Mễ Sở, thuộc xã Hồng Vân, với chiều dài khoảng 45,34 km.

Theo hồ sơ, tuyến đi qua các địa bàn xã Ô Diên, phường Thượng Cát, phường Đông Ngạc, phường Phú Thượng, phường Hồng Hà, phường Lĩnh Nam, phường Thanh Trì, xã Nam Phù và xã Hồng Vân.

Sơ bộ tuyến đường qua địa phận phường Phú Thượng. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Sơ bộ tuyến đường qua địa phận xã Hồng Hà. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Sơ bộ tuyến đường qua địa phận xã Lĩnh Nam. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Tương tự phía Tả Hồng, đoạn tuyến sát đê được thiết kế với 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe trên đường bên. Tổng bề rộng nền đường theo phương án khoảng 54 m. Với các đoạn tuyến đi xa đê, quy mô có thể tăng lên 6 làn xe trên tuyến chính cùng 4 làn xe trên hai đường bên, tổng bề rộng nền đường khoảng 73,5 m.

Phương án cũng nghiên cứu hệ thống nút giao kết nối trục đại lộ với các cầu hiện hữu và đang được triển khai. Ở phía Hữu Hồng, các cầu Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì được tính toán phương án kết nối; trong khi các cầu Hồng Hà, Thượng Cát và Tứ Liên cũng được đưa vào phương án tổ chức giao thông.

Tại cầu Tứ Liên, hồ sơ đề xuất điều chỉnh phương án kết nối để phù hợp với quy mô tuyến và hạn chế chiều cao công trình. Các cầu Hồng Hà, Thượng Cát được nghiên cứu nút giao liên thông khác mức, kết nối với các hướng đường chính của Hà Nội.

Hồ sơ lưu ý vị trí chính xác của một số nút giao với cầu quy hoạch hiện chưa được xác định. Các vị trí này sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư do không ảnh hưởng đến thiết kế trắc dọc của tuyến.

Theo tài liệu lấy ý kiến, phương án tuyến hiện là đề xuất trình UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt. Trong quá trình triển khai dự án, chỉ giới đường đỏ, nút giao và các nội dung liên quan sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật để bảo đảm khớp nối với các quy hoạch và dự án đã, đang triển khai.