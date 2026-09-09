Bản đồ sử dụng đất quy hoạch dự kiến tại 7 phường ven sông Hồng

Theo quy hoạch đang được lấy ý kiến, phân khu đô thị sông Hồng rộng hơn 11.400 ha, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 7 phường.

Theo quy hoạch đang được lấy ý kiến, phân khu đô thị sông Hồng rộng hơn 11.400 ha, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 7 phường Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên và Lĩnh Nam.

Phường Thượng Cát

Theo bản đồ quy hoạch do UBND Hà Nội công bố phường Thượng Cát sẽ có diện tích 14,77 km2, dân số 24.692 người và giáp các phường Đông Ngạc, Tây Tựu. Quỹ đất ven sông chủ yếu dành cho cây xanh, mặt nước và các không gian sinh thái; trong khi một số khu đất phía trong được bố trí cho giao thông, công trình và các chức năng đô thị.

Phường Đông Ngạc

Phường Đông Ngạc diện tích 8,85 km2; dân số 83.544 người, giáp các phường Phú Thượng, Thượng Cát và xã Vĩnh Thanh, Thiên Lộc. Phần lớn quỹ đất của phường dành cho cây xanh và không gian sinh thái.

Phường Phú Thượng

Phường Phú Thượng giáp các phường Hồng Hà, Tây Hồ, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh và các xã Vĩnh Thanh, Thiên Lộc. Phường diện tích 7,71 km2; dân số 39.322 người. Diện tích phần lớn là khu vực cây xanh, mặt nước và không gian sinh thái ven sông. Khu vực tiếp giáp cầu được bố trí một số ô đất chức năng đô thị.

Phường Hồng Hà

Phường Hồng Hà có diện tích 15,09 km2, dân số 123.282 người. Phường giáp các phường Bồ Đề, Long Biên, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Phú Thượng và các xã Vĩnh Thanh, Đông Anh.

Theo đồ án quy hoạch đang được lấy ý kiến, phường được định hướng phát triển giữa không gian đô thị và hành lang xanh ven sông. Khu vực trong đê sẽ có đất ở, đất công cộng, đất thương mại - dịch vụ.

Phường Bồ Đề

Phường Bồ Đề có diện tích 12,94 km2, dân số 120.028 người, giáp các phường Long Biên, Việt Hưng, Hồng Hà và các xã Vĩnh Thanh, Đông Anh. Phần lớn diện tích của phường là hành lang xanh ven sông.

Phường Long Biên

Phường Long Biên diện tích 19,15 km2, dân số trên 70.000 người, có mật độ tổ chức không gian đô thị dày hơn so với các khu vực khác. Quỹ đất được bố trí có đất ở, đất công cộng. Phường cũng có các tuyến đường giao thông lớn để kết nối với các nút giao quan trọng. Không gian cây xanh được bố trí thành các khu vực, tạo liên kết với hành lang xanh ven sông.

Phường Lĩnh Nam

Phường Lĩnh Nam có diện tích 10,86 km2, dân số 20.706 người. Phường sẽ phát triển đan xen khu chức năng đô thị và hành lang xanh ven sông. Phía trong tuyến đường ven sông bố trí nhiều quỹ đất ở, công cộng, thương mại - dịch vụ và các công trình đô thị. Ven sông có dải đất lớn cho cây xanh, mặt nước và không gian sinh thái. Các tuyến đường giao thông kết nối quan trọng tại địa bàn có cầu Vĩnh Tuy, cầu Cự Khối và cầu Thanh Trì, cùng các nút giao trên trục ven sông.

Bản đồ sử dụng đất quy hoạch tổng thể các xã, phường tại Phân khu đô thị sông Hồng.