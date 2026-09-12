Rõ mức giảm thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp thu dưới 10 tỷ/năm

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong năm 2026 và 2027.

Theo dự thảo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng /năm và doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 10 tỷ đồng /năm sẽ được giảm 30% số thuế phải nộp trong hai năm 2026 và 2027 nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Hộ kinh doanh được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân

Trong đó, chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân được áp dụng với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Số thuế được giảm trong năm 2026 và 2027 được tính trên toàn bộ thu nhập từ hoạt động kinh doanh, không phụ thuộc vào phương pháp tính thuế.

Điều kiện quan trọng là doanh thu trong năm của hộ, cá nhân kinh doanh không quá 10 tỷ đồng . Trường hợp dự kiến doanh thu trong năm 2026 hoặc 2027 không vượt mức này, người nộp thuế có thể kê khai để được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp.

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế TNCN cho hộ, cá nhân kinh doanh, số thuế phải khấu trừ, khai thay, nộp thay cũng được giảm 30% theo quy định.

Tuy nhiên, đây mới là mức giảm tạm tính dựa trên doanh thu dự kiến. Khi kết thúc kỳ tính thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải căn cứ vào tổng doanh thu thực tế của toàn bộ hoạt động kinh doanh để xác định lại số thuế phải nộp.

Nếu doanh thu thực tế vượt 10 tỷ đồng /năm, người nộp thuế sẽ không còn thuộc diện được giảm 30% thuế thu nhập và phải nộp bổ sung phần thuế đã được giảm trước đó. Tuy nhiên, khoản thuế phải nộp bổ sung do xác định lại điều kiện giảm thuế này không bị tính tiền chậm nộp.

Trường hợp nộp thừa thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể được bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Điều kiện để doanh nghiệp thu không quá 10 tỷ/năm được giảm thuế

Đối với thuế TNDN, dự thảo cũng đề xuất giảm 30% số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có doanh thu không quá 10 tỷ đồng /năm.

Nhóm được áp dụng gồm doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, tổ chức thành lập theo Luật Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh thu nhập.

Mức giảm 30% được tính trên số thuế TNDN phải nộp sau khi đã trừ các khoản ưu đãi thuế khác mà doanh nghiệp được hưởng.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp có thuộc diện được giảm thuế hay không bao gồm doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ (không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu), hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định giảm 30% thuế TNCN, TNDN của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng /năm. Ảnh: Nam Khánh.

Đối với doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh, doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN bao gồm doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thể hiện trên báo cáo tài chính tổng hợp năm.

Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản mà có thời gian ngắn hơn 3 tháng và doanh nghiệp được cộng vào kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, việc xác định doanh thu và số thuế được giảm sẽ áp dụng đối với 12 tháng của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.

Doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm

Theo dự thảo, doanh nghiệp có doanh thu dự kiến không quá 10 tỷ đồng trong năm 2026 và 2027 sẽ tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN hàng quý.

Nếu doanh thu thực tế trong năm vượt 10 tỷ đồng , doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện giảm thuế và phải kê khai, nộp đủ số thuế theo quy định.

Trong trường hợp doanh nghiệp đã kê khai giảm thuế nhưng sau đó doanh thu thực tế vượt ngưỡng, doanh nghiệp phải nộp bổ sung phần thuế còn thiếu. Ngược lại, nếu doanh nghiệp khai bổ sung hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán khiến số thuế phải nộp giảm xuống, số thuế được giảm cũng được điều chỉnh tương ứng. Phần thuế nộp thừa, nếu có, sẽ được xử lý theo quy định về quản lý thuế.