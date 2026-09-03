IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,2%

IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 từ 7,1% lên 8,2%, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định và hoạt động sản xuất, thương mại tiếp tục tăng.

Chiều 3/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026, phiên họp thống nhất đánh giá kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm.

Đáng chú ý, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục có đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam, dự báo nước ta nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới trong năm 2026.

Trong tháng 8, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 8,2%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với mức dự báo 7,1% đưa ra hồi tháng 4.

Hơn 40 tỷ USD vốn ngoại rót vào Việt Nam trong 8 tháng

Về tình hình kinh tế, thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đạt 2,03 triệu tỷ đồng , bằng 80% dự toán. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 770 tỷ USD , tăng 29% so với cùng kỳ.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt gần 375 tỷ USD , tăng 22,4%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2021; nhập khẩu đạt hơn 395 tỷ USD , tăng 35,3%. Riêng tháng 8, nhập siêu ở mức 120 triệu USD , giảm mạnh so với mức 3,57 tỷ USD của tháng trước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8 đạt gần 510.000 tỷ đồng , tương đương gần 50% kế hoạch. Đáng chú ý, đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi tổng vốn FDI đăng ký trong 8 tháng đạt 40,63 tỷ USD , tăng 55,4%. Vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ USD , tăng 12%. Tỷ giá được giữ ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành kinh tế vĩ mô.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, trong khi công nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 14,4% so với cùng kỳ; tính chung 8 tháng, IIP ước tăng gần 12%, riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,5%.

Du lịch cũng duy trì đà tăng trưởng mạnh. Trong 8 tháng, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Hơn 2.680 dự án được gỡ vướng

Chính phủ tiếp tục tập trung xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhằm giải phóng nguồn lực bị đình trệ trong nhiều năm. Đến hết tháng 8, 2.684/4.899 dự án tồn đọng đã được xử lý dứt điểm, với tổng diện tích hơn 102.000 ha và tổng mức đầu tư trên 2 triệu tỷ đồng . Tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy; khởi công, khánh thành đồng loạt nhiều công trình chào mừng Quốc khánh 2/9.

Trong công tác hoàn thiện thể chế, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 15 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 6 dự án luật tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.

Đồng thời, Chính phủ ban hành 44 văn bản để cụ thể hóa các luật, nghị quyết. Đến nay, cơ bản không còn nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực, chỉ còn một văn bản chưa được ban hành. Bên cạnh đó, 8 kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 đã được ban hành.

Nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực thuế, đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được triển khai. Trong đó có chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu từ 10 tỷ đồng trở xuống.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân từng bước cải thiện. Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 được triển khai.

Trong lĩnh vực nhà ở, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tiếp tục được đẩy mạnh. Cả nước hiện triển khai 903 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 856.000 căn hộ, trong đó hơn 300 dự án đã hoàn thành, cung cấp trên 200.000 căn.

Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam.