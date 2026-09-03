Các ngân hàng lớn giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn người

Với hàng trăm nghìn lao động đang làm việc tại các ngân hàng thương mại, ngành ngân hàng tiếp tục là một trong những khu vực sử dụng nhân lực lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam.

Dù đang trong đợt tái cấu trúc và tối ưu hóa chi phí vận hành, hệ thống ngân hàng thương mại vẫn khẳng định vị thế là một trong những khối kinh tế sử dụng lực lượng lao động đông đảo nhất nền kinh tế.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của hơn 20 ngân hàng thương mại cho thấy bên cạnh vai trò dẫn dắt dòng vốn, các nhà băng đang là trụ cột quan trọng góp phần ổn định và giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động trên cả nước.

Những nhà tuyển dụng lớn của nền kinh tế

Theo thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2026 của gần 20 ngân hàng thương mại lớn, tổng số nhân sự nhóm này đang sử dụng đã vượt 251.000 người tính đến ngày 30/6.

Với quy mô này, ngành ngân hàng đang đứng cạnh những "ông lớn" sử dụng lao động hàng đầu trong khối doanh nghiệp tư nhân, đóng góp đáng kể vào việc giải quyết việc làm, đặc biệt là việc làm chất lượng cao, thu nhập ổn định cho lực lượng lao động có trình độ tại các đô thị lớn.

Trong đó, nhóm 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước - gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank - tiếp tục là nhóm sở hữu lực lượng lao động lớn nhất toàn ngành nhờ mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước.

Số liệu từ báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2026 của các ngân hàng cho thấy Agribank tiếp tục dẫn đầu toàn hệ thống với 40.263 nhân viên tính đến ngày 30/6. Xếp ngay sau là BIDV với 25.811 người, Vietcombank sở hữu bộ máy gồm 22.522 nhân sự và VietinBank sở hữu 22.072 lao động.

Tuy nhiên, nhóm "Big 4" cũng đang ghi nhận xu hướng thu hẹp quy mô nhân sự trong nửa đầu năm, phản ánh quá trình các ngân hàng quốc doanh đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa quy trình vận hành nhằm tối ưu chi phí, dù vẫn duy trì quy mô lao động vượt trội so với phần còn lại của thị trường.

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LỚN ĐANG SỬ DỤNG HÀNG TRĂM NGHÌN LAO ĐỘNG Nguồn: BCTC NH. Nhãn Agribank BIDV Vietcombank VietinBank VPBank Techcombank MB ACB Sacombank HDBank LPBank VIB TPBank OCB MSB Eximbank ABBank VietBank BVBank NCB PGBank VietABank Saigonbank Số lượng nhận sự tính tại thời điểm 30/6/2026 người 40263 25811 22522 22072 18451 11948 13344 12379 12112 10496 9548 9250 7523 7049 6223 5570 3538 3008 2889 2191 1866 1607 1480

Ngân hàng tư nhân giải quyết hàng chục nghìn việc làm

Ở khối ngân hàng tư nhân, VPBank là cái tên có lực lượng lao động đông đảo nhất với 18.451 người, đồng thời cũng là ngân hàng tuyển dụng mạnh nhất toàn ngành trong 6 tháng đầu năm khi bổ sung thêm 897 vị trí việc làm.

Mức tăng này gắn với định hướng đầu tư mạnh cho các mảng kinh doanh chiến lược như ngân hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, quản trị rủi ro và chuyển đổi số mà ban lãnh đạo ngân hàng đã chia sẻ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Techcombank đứng thứ hai về mức tăng tuyển dụng từ đầu năm nay với 486 vị trí mới, nâng tổng nhân sự lên 11.948 người, trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để hiện thực hóa chiến lược số hóa.

MB cũng ghi nhận tăng 297 vị trí việc làm trong 6 tháng qua, đạt 13.344 nhân sự vào cuối tháng 6, khi ngân hàng ưu tiên phát triển đội ngũ cho mảng công nghệ và hệ sinh thái tài chính.

Ngoài ra, trong nhóm ngân hàng tư nhân có Sacombank đang sử dụng 12.112 lao động; ACB giải quyết việc làm cho 12.379 người; HDBank sở hữu 10.496 nhân viên; LPBank có 9.548 nhân viên, VIB có 9.250 người, TPBank có 7.523 người, OCB sở hữu 7.049 người, MSB nắm 6.223 người, Eximbank có 5.570 người và ABBank là 3.538 nhân viên.

Ở nhóm ngân hàng cỡ nhỏ như VietBank, BVBank, NCB, PGBank, VietABank, Saigonbank... số lượng nhân sự thuộc biên chế ngân hàng hiện cũng dao động quanh 1.000-3.000 người.

Dù từng ngân hàng quy mô nhỏ không sở hữu lực lượng lao động quá lớn, nhưng tính chung cả nhóm, các ngân hàng này vẫn là những nhà tuyển dụng lớn của thị trường việc làm, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Đây cũng là lý do ngành ngân hàng được xem là một trong những nhóm doanh nghiệp có khả năng tạo ra và duy trì số lượng việc làm lớn tại thị trường trong nước..

Với quy mô nhân sự lên tới hàng trăm nghìn người, sự phát triển và mở rộng của các ngân hàng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng dòng vốn cho nền kinh tế, mà còn là khả năng duy trì và tạo ra việc làm cho một lực lượng lao động rất lớn của nền kinh tế.