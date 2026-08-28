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Kinh doanh

Hàng trăm nhân viên VNG sắp mua cổ phiếu giá rẻ bằng 1/20 thị trường

  • Thứ sáu, 28/8/2026 17:43 (GMT+7)
  • 43 phút trước

VNG dự kiến phát hành gần 710.000 cổ phiếu ESOP cho 660 người lao động với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 95% so với thị giá hiện tại.

ESOP của VNG có giá phát hành rẻ bằng 1/20 giá thị trường. Ảnh: VNG.

CTCP Tập đoàn VNG (UPCoM: VNZ) vừa công bố thông tin về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Theo kế hoạch, VNG dự kiến phát hành 709.970 cổ phiếu ESOP cho 660 người lao động, tương đương 2,388% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Đáng chú ý, giá phát hành được ấn định ở mức 30.000 đồng/cổ phiếu, trong khi thị giá VNZ hiện ở mức khoảng 595.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, người lao động được mua cổ phiếu ESOP với mức giá chỉ tương đương 5% thị giá, tức thấp hơn khoảng 95% so với giá cổ phiếu trên sàn.

Với giá phát hành 30.000 đồng/cổ phiếu, VNG dự kiến thu về khoảng 21,3 tỷ đồng nếu phân phối toàn bộ số cổ phiếu nói trên. Xét theo mệnh giá, tổng giá trị số cổ phiếu phát hành tương đương hơn 7 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, chương trình ESOP được triển khai nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, ghi nhận sự đóng góp của người lao động, khuyến khích thành tích xuất sắc, đồng thời gắn lợi ích của nhân sự với lợi ích dài hạn của công ty.

Toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Đây không phải lần đầu VNG sử dụng ESOP để phân bổ cổ phiếu cho người lao động. Năm 2025, doanh nghiệp từng phát hành 349.491 cổ phiếu ESOP với cùng mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu. So với đợt phát hành năm ngoái, số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành trong năm 2026 đã tăng hơn gấp đôi.

Ở chiều kinh doanh, VNG đang cho thấy sự cải thiện rõ rệt về kết quả hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 5.872 tỷ đồng doanh thu thuần và 592 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận khoản lỗ khoảng 302 triệu đồng.

Năm 2026, VNG đặt mục tiêu doanh thu thuần trong khoảng 12.500-13.500 tỷ đồng, tăng 15-25% so với năm trước, đồng thời kỳ vọng lợi nhuận trước thuế phục hồi lên 300-450 tỷ đồng, đánh dấu năm đầu tiên có lãi kể từ khi cổ phiếu VNZ giao dịch trên UPCOM.

Với kết quả đạt được sau 6 tháng, VNG đã hoàn thành khoảng 43-47% kế hoạch doanh thu tùy theo kịch bản mục tiêu, trong khi lợi nhuận sau thuế 592 tỷ đồng đã vượt mức lợi nhuận trước thuế mục tiêu 300-450 tỷ đồng mà doanh nghiệp đặt ra cho cả năm.

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Minh Khánh

vng cổ phiếu esop lao động

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