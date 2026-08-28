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Kinh doanh

VN-Index tăng 7 phiên liên tiếp

  • Thứ sáu, 28/8/2026 16:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chuỗi tăng của VN-Index được nối dài sang phiên thứ 7, song thị trường giao dịch giằng co khi dòng tiền vẫn thận trọng.

VN-Index giằng co mạnh nhưng vẫn giữ được sắc xanh đến cuối phiên. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một phiên giao dịch thận trọng trong ngày 28/8 khi dòng tiền tiếp tục duy trì trạng thái dè dặt sau nhịp hồi phục kéo dài suốt những phiên gần đây. VN-Index phần lớn thời gian giao dịch chỉ dao động trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu, cho thấy bên mua vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một xu hướng bứt phá rõ rệt, trong khi áp lực bán cũng chưa quá quyết liệt.

Diễn biến này phản ánh tâm lý giằng co của nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thiếu vắng một nhóm ngành đủ sức đóng vai trò dẫn dắt. Dòng tiền có xu hướng luân chuyển giữa các cổ phiếu riêng lẻ thay vì tập trung mạnh vào một nhóm vốn hóa lớn, khiến các chỉ số chung duy trì trạng thái tăng giảm đan xen.

Thanh khoản thị trường có cải thiện so với phiên trước, song chưa thực sự cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 18.900 tỷ đồng, tăng 8% so với hôm qua nhưng vẫn ở mức thấp so với những phiên sôi động trong nhịp hồi phục vừa qua.

Kết phiên, VN-Index tăng 0,56 điểm (+0,1%) lên 1.832,12 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ 7 liên tiếp. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 2,13 điểm (+0,8%) lên 284,77 điểm; UPCoM-Index tăng 0,34 điểm (+0,3%) lên 127,5 điểm.

Độ rộng thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa mạnh. Toàn thị trường có 347 mã tăng (gồm 30 mã tăng trần), 853 mã giữ tham chiếu, 345 mã giảm (gồm 35 mã giảm sàn).

Trong nhóm vốn hóa lớn, diễn biến cũng không đồng thuận. Rổ VN30 ghi nhận 13 mã tăng, 6 mã đứng giá và 11 mã giảm. Dù vậy, nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu ngân hàng và công nghệ, VN30-Index vẫn tăng gần 4 điểm lên vùng 1.982 điểm.

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VN-Index đang ở mức cao nhất một tháng qua. Ảnh: TradingView.

Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ sắc xanh cho thị trường. SSB tăng trần, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật nhất phiên.

Bên cạnh đó, STB (+2,7%), VPB (+1,5%), FPT (+1,4%), LPB (+1,1%), SHB (+2,5%), MCH (+0,7%), DMX (+1,1%), CRV (+6,4%) và SJS (+5,8%) cũng bù đắp đáng kể cho áp lực điều chỉnh tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu gây sức ép lên VN-Index tập trung tại một số mã vốn hóa lớn. VHM giảm 1,1% và là cổ phiếu tạo áp lực đáng kể nhất lên chỉ số. Trong khi đó, TCB (-0,5%), GVR (-1,8%), MWG (-1,2%), VJC (-1,2%), HPG (-0,5%), BID (-0,3%), HCM (-1,7%), VNM (-0,3%) và VIX (-1,1%).

Trong bối cảnh dòng tiền trong nước vẫn thận trọng, giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm tựa đáng chú ý. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng phiên thứ 6 liên tiếp với quy mô khoảng 344 tỷ đồng, tăng mạnh so với những phiên trước đó.

Lực mua tập trung rõ nét tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dẫn đầu là FPT với giá trị mua ròng khoảng 240 tỷ đồng. TCB được mua ròng 213 tỷ đồng và VPB khoảng 112 tỷ đồng.

Ở chiều bán, VIC bị nhà đầu tư nước ngoài chốt lời hơn 159 tỷ đồng. VIX bị bán ròng khoảng 69 tỷ đồng và MSB khoảng 55 tỷ đồng.

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Minh Khánh

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