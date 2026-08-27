Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Việt Nam làm việc với Phó chủ tịch Nasdaq

Sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, Chủ tịch UBCK Việt Nam và Phó chủ tịch Nasdaq đã trao đổi về cơ hội hợp tác.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, ngày 26/8 (giờ địa phương), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với ông Robert H. McCooey Jr. (Bob McCooey), Phó chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, tại New York.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa đạt cột mốc quan trọng khi chính thức được tổ chức xếp hạng FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market).

Tại cuộc gặp, Chủ tịch UBCK Vũ Thị Chân Phương đã cập nhật những bước chuyển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua. Trọng tâm là các đợt cải cách sâu rộng về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành hệ thống và nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm tối ưu hóa tính minh bạch, hiệu quả cũng như khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư quốc tế.

Người đứng đầu cơ quan quản lý chứng khoán Việt Nam nhấn mạnh việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút dòng vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế; đồng thời kỳ vọng bước tiến này sẽ tạo thêm động lực để các nhà đầu tư tại Mỹ quan tâm và tham gia nhiều hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

“Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự tham gia của nhà đầu tư trong nước và quốc tế”, Chủ tịch UBCK khẳng định.

Đáp lại, Phó chủ tịch Nasdaq Bob McCooey khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường tài chính năng động, sở hữu tiềm năng lớn để tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Mỹ và toàn cầu.

Lãnh đạo Nasdaq nhấn mạnh sàn giao dịch này sẵn sàng đồng hành cùng UBCK và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Trên cơ sở thống nhất định hướng, hai bên đã đi sâu trao đổi các giải pháp hợp tác thiết thực nhằm thắt chặt kết nối giữa hai thị trường vốn.

Về thúc đẩy gọi vốn quốc tế, Nasdaq sẵn sàng tận dụng mạng lưới sâu rộng và kinh nghiệm lâu năm để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu các phương thức huy động vốn phù hợp trên thị trường quốc tế.

Hai bên đồng thời trao đổi kinh nghiệm về phát triển các sản phẩm và phân khúc thị trường mới, phù hợp với định hướng của Việt Nam trong việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng các kênh huy động vốn và nâng cao chiều sâu thị trường.

Trước đề nghị của Chủ tịch UBCK về việc tăng cường chia sẻ nghiệp vụ giám sát thị trường, phía Nasdaq nhất trí triển khai các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên môn dành cho cán bộ giám sát của Việt Nam theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Lãnh đạo UBCK và Nasdaq cũng thống nhất sẽ cụ thể hóa các nội dung trao đổi thành kế hoạch hành động chi tiết, duy trì kênh tương tác thường xuyên nhằm đưa hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu, góp phần tích hợp sâu rộng thị trường vốn Việt Nam vào dòng chảy tài chính quốc tế.

Trước đó, UBCK và Nasdaq đã ký Ý định thư hợp tác vào tháng 9/2023, tập trung vào thúc đẩy đầu tư và phát triển thị trường vốn Việt Nam, tăng cường kết nối doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng tìm hiểu và tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Trên cơ sở Ý định thư, hai bên đã duy trì các hoạt động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối trong các lĩnh vực cùng quan tâm, qua đó từng bước cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa UBCK và Nasdaq.