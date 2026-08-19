Vốn hóa chứng khoán vượt 10 triệu tỷ, bất động sản - ngân hàng chiếm quá nửa

Theo dữ liệu từ Chứng khoán KAFI, bất động sản và ngân hàng là hai nhóm có tỷ trọng vốn hóa lớn nhất trong 1.069 doanh nghiệp niêm yết được thống kê, lần lượt chiếm 27% và 26%.

Bất động sản và ngân hàng là hai nhóm ngành ghi nhận lợi nhuận nổi bật nhất trong quý II/2026. Ảnh: Nam Khánh.

Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh các doanh nghiệp niêm yết của CTCP Chứng khoán KAFI (KAFI), tính đến ngày 11/8, tổng vốn hóa của 1.069 doanh nghiệp niêm yết được thống kê trên thị trường chứng Việt Nam đã đạt khoảng 10,36 triệu tỷ đồng . Trong đó, cơ cấu vốn hóa tập trung lớn nhất ở 2 nhóm bất động sản và ngân hàng, lần lượt chiếm 27% và 26%, tương đương 53% tổng vốn hóa toàn thị trường.

So với 2 nhóm dẫn đầu này, tỷ trọng vốn hóa của nhóm các doanh nghiệp phía sau chênh lệch khá lớn. Trong đó, nhóm thực phẩm và đồ uống đứng thứ 3 với tỷ trọng vốn hóa 7% toàn thị trường; dịch vụ tài chính chiếm 6%. Theo sau, nhóm doanh nghiệp hàng và dịch vụ công nghiệp, cùng điện nước và xăng dầu khí đốt mỗi nhóm chiếm khoảng 5%.

Như vậy, 6 nhóm doanh nghiệp gồm bất động sản, ngân hàng, thực phẩm và đồ uống, dịch vụ tài chính, hàng và dịch vụ công nghiệp, điện nước và xăng dầu khí đốt đang chiếm phần lớn quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ở các nhóm tiếp theo, tài nguyên cơ bản, du lịch và giải trí, viễn thông, xây dựng và vật liệu mỗi nhóm chiếm khoảng 3% tổng quy mô thị trường...

Cũng tại báo cáo này, bên cạnh quy mô vốn hóa các nhóm ngành, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán KAFI ghi nhận lợi nhuận sau thuế toàn thị trường quý II đã đạt khoảng 265.000 tỷ đồng , tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm phi tài chính ghi nhận mức tăng gần 69%, còn nhóm tài chính tăng gần 25%.

Riêng nhóm ngân hàng đóng góp khoảng 88.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý gần nhất, tăng gần 25%, tương đương khoảng 1/3 tổng lợi nhuận toàn thị trường.

Bất động sản cũng ghi nhận tăng trưởng nổi bật khi lợi nhuận sau thuế toàn ngành tăng khoảng 215%, đạt hơn 55.200 tỷ đồng , cũng là mức cao kỷ lục so với đỉnh quý IV/2025.

Theo các chuyên gia phân tích, tăng trưởng của nhóm bất động sản chủ yếu được dẫn dắt bởi Vingroup, nhờ doanh thu tài chính tăng 8,6 lần, và Vinhomes với việc đẩy mạnh bàn giao nhà đất tại các đại dự án như Vinhomes Ocean Park 2 và 3.

Tuy nhiên, KAFI lưu ý kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp môi giới bất động sản quy mô vừa và nhỏ vẫn phản ánh khó khăn kéo dài của thị trường nhà ở. Hoạt động môi giới cốt lõi chưa thực sự tích cực khi lãi suất vay mua nhà cao tiếp tục ảnh hưởng đến giao dịch. Phần lớn doanh nghiệp tăng trưởng nhờ doanh thu tài chính và hoạt động phụ thay vì mảng cốt lõi.

Trong khi đó, nhóm dầu khí ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất, với lợi nhuận sau thuế toàn ngành tăng khoảng 247%. Động lực đến từ giá dầu thô Brent bình quân khoảng 97 USD /thùng, tăng 33% so với cùng kỳ. Đáng chú ý trong nhóm này BSR ghi nhận lợi nhuận ròng tăng gần 9 lần, PV GAS đạt kỷ lục khoảng 6.000 tỷ đồng , còn Petrolimex tăng hơn 105%.

Nhóm doanh nghiệp ngành thép và sản phẩm thép cũng ghi nhận kết quả tích cực khi lợi nhuận sau thuế toàn ngành tăng hơn 64%, đạt gần 7.800 tỷ đồng . Tăng trưởng chủ yếu được đóng góp bởi Tập đoàn Hòa Phát.

Trong khi đó, ngành xây dựng ghi nhận doanh thu thuần quý II đạt khoảng 61.400 tỷ đồng , tăng gần 9% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từng ghi nhận trong một quý. Tuy nhiên, đà tăng đã chậm lại rõ rệt so với mức hơn 21% của quý I.