Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông sàn chứng khoán Ấn Độ

  • Thứ năm, 7/5/2026 16:34 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Ngay sau khi xuống sân bay tại thành phố Mumbai (bang Maharashtra), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô New Delhi tới thăm và làm việc tại thành phố Mumbai (bang Maharashtra).

Ngay sau khi xuống sân bay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ.

Tại đây, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti phát biểu chào mừng bày tỏ vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thành phố Mumbai.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Ấn Độ và đặc biệt là thành phố Mumbai, để gặp gỡ cộng đồng tài chính, đã phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ hợp tác Ấn Độ-Việt Nam.

Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Ấn Độ.

Ông nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam đều nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có dân số trẻ, hướng ra bên ngoài, và được thúc đẩy bởi sản xuất và công nghệ, hai nước đều đặt thị trường vốn vào vị trí trung tâm trong hành trình phát triển của mình. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt trên 16 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, giai đoạn tiếp theo của quan hệ đối tác này sẽ được thúc đẩy không chỉ bởi thương mại mà còn bởi các dòng vốn. Điều này dẫn tới một dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam.

Theo ông Srinivas Injeti, ngày nay Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 5.000 tỷ USD và hơn 130 triệu nhà đầu tư.

Năm 2026, đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ hy vọng 10 năm tới, chuyến thăm này được đánh giá như một dấu mốc khi quan hệ đối tác hai nước vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao, trở thành quan hệ đối tác thực chất về thị trường, vốn và doanh nghiệp.

Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam, đồng thời chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trên tinh thần cùng đi, cùng tiến, cùng nhau bước đi và cùng nhau vươn lên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Sàn Giao dịch chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ; thăm Phòng điều hành Giao dịch quốc gia, Phòng điều hành Công nghệ và Phòng An ninh mạng của sàn giao dịch.

VN-Index vượt đỉnh lịch sử

Chỉ số VN-Index chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới trong phiên 7/5 nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bất chấp thị trường vẫn nghiêng về sắc đỏ.

2 giờ trước

Ấn Độ sẽ hỗ trợ Việt Nam tối ưu hóa đầu tư công

Việt Nam và Ấn Độ thống nhất đẩy mạnh hợp tác tài chính, trọng tâm là chia sẻ "bí quyết" quản lý đầu tư công và cải cách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

3 giờ trước

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ lập đỉnh, mục tiêu cán mốc 20 tỷ USD

Với tốc độ tăng trưởng 2 con số và sự bổ trợ mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam và Ấn Độ đang hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch song phương sớm chạm mốc 20 tỷ USD.

07:13 5/5/2026

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-rung-chuong-tai-san-giao-dich-chung-khoan-quoc-gia-an-do-post1109081.vnp

Theo Nguyễn Hồng Điệp/Vietnamplus.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tô lâm ấn độ chứng khoán

    Đọc tiếp

    Dat Xanh doi ten thanh Bluemarq Group hinh anh

    Đất Xanh đổi tên thành Bluemarq Group

    55 phút trước 16:36 7/5/2026

    0

    CTCP Tập đoàn Đất Xanh vừa đổi tên pháp lý thành CTCP Bluemarq Group, sau khi công bố kế hoạch tái định vị thương hiệu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

    Chagee noi gi ve vu 'doi' ten mien o Viet Nam? hinh anh

    Chagee nói gì về vụ 'đòi' tên miền ở Việt Nam?

    2 giờ trước 15:19 7/5/2026

    0

    Chuỗi trà sữa Chagee Việt Nam cho biết việc liên hệ với bên đang sử dụng tên miền chagee.vn là nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

    Gia dau giam ve duoi 28.000 dong/lit hinh anh

    Giá dầu giảm về dưới 28.000 đồng/lít

    2 giờ trước 15:09 7/5/2026

    0

    Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 23/4, giá dầu diesel giảm 680 đồng/lít về còn 27.490 đồng/lít, trong khi giá xăng RON 95 nhích lên 24.350 đồng/lít.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý