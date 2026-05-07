Ấn Độ sẽ hỗ trợ Việt Nam tối ưu hóa đầu tư công

Việt Nam và Ấn Độ thống nhất đẩy mạnh hợp tác tài chính, trọng tâm là chia sẻ "bí quyết" quản lý đầu tư công và cải cách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tại buổi hội đàm song phương với Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman. Ảnh: MOF.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều ngày 6/5 (giờ địa phương), tại New Delhi, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman.

Việt Nam muốn mở rộng đầu tư sang Ấn Độ

Chia sẻ với người đồng cấp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10%. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam tập trung vào 3 đột phá chiến lược gồm cải cách thể chế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng thời phát triển hạ tầng.

Để đạt được mục tiêu, Việt Nam dự kiến phải huy động tổng nguồn lực đầu tư toàn xã hội tương đương 40% GDP, trong đó vốn đầu tư công chiếm khoảng 20-22% GDP. Thách thức không chỉ là huy động nguồn lực mà còn là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Bộ trưởng cũng chia sẻ những băn khoăn của Việt Nam trong việc lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư hạ tầng.

Ngoài ra, Việt Nam đang định hướng thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc thích ứng với xu hướng chuyển đổi công nghệ và tự động hóa sẽ là bài toán quan trọng.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ còn rất lớn. Ảnh: MOF.

Đề cập tới hợp tác song phương, Việt Nam thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, chưa khai thác tương xứng vì thế mong muốn mở rộng đầu tư sang Ấn Độ. Hai bên tiếp tục trao đổi nhằm cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước.

Lên phương án hỗ trợ Việt Nam tối ưu hóa đầu tư công

Trước chia sẻ của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Nirmala Sitharaman cho rằng việc duy trì cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát lạm phát luôn là thách thức lớn.

Chia sẻ kinh nghiệm của Ấn Độ về đầu tư công, bà Nirmala Sitharaman nhấn mạnh đầu tư vào hạ tầng mang lại hiệu quả lan tỏa cao đối với tăng trưởng, việc làm và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đáng chú ý, Ấn Độ hiện có nền tảng số PM Gati Shakti - hệ thống đánh giá, điều phối và lựa chọn các dự án đầu tư công trên cơ sở phân tích liên kết vùng, khả năng tạo việc làm, tác động tới doanh nghiệp vừa và nhỏ, logistics và hiệu quả kinh tế tổng thể. Theo bà, mỗi dự án đầu tư công đều phải trải qua hàng nghìn tiêu chí đánh giá trước khi được phê duyệt.

Bày tỏ quan tâm đối với mô hình này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị phía Ấn Độ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam. Bộ trưởng Nirmala Sitharaman khẳng định sẽ chuyển đề nghị này tới các cơ quan liên quan nhằm nghiên cứu khả năng hỗ trợ Việt Nam.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi sâu về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Bộ trưởng Nirmala Sitharaman cho biết Ấn Độ đã thực hiện nhiều cải cách, trong đó cho phép doanh nghiệp nhỏ kê khai thuế hoàn toàn điện tử mà không cần xác nhận của kiểm toán viên; đồng thời áp dụng ngưỡng miễn đăng ký thuế GST đối với các doanh nghiệp có doanh thu nhỏ. Ấn Độ cũng đẩy mạnh số hóa toàn diện trong quản lý thuế và tài chính công, hướng tới mô hình “không tiếp xúc trực tiếp”.