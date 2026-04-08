Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Tân Bộ trưởng Tài chính nói về mục tiêu tăng trưởng hai con số

  • Thứ tư, 8/4/2026 20:59 (GMT+7)
Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, mục tiêu tăng trưởng cao đặt ra yêu cầu lớn với ngành tài chính, từ thu ngân sách, điều hành chi tiêu đến huy động vốn cho đầu tư phát triển.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng (trái) và Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn (phải) tại hội nghị bàn giao công tác chiều 8/4. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại hội nghị bàn giao công tác giữa Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn chiều 8/4, tân Bộ trưởng cho biết trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính không chỉ thực hiện chức năng quản lý thu - chi ngân sách nhà nước mà còn giữ vai trò tham mưu chiến lược trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Theo ông Tuấn, việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính sẽ là nhiệm vụ then chốt nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao được đặt ra cho giai đoạn tới, các nhiệm vụ từ công tác thu ngân sách, điều hành chi tiêu đến huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển đều cần được nâng lên tầm mới, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả.

Hội nghị bàn giao được tổ chức sau khi ông Nguyễn Văn Thắng được giao nhiệm vụ Phó thủ tướng Chính phủ. Ông Thắng từng giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính từ cuối tháng 11/2024, trong bối cảnh ngành tài chính phải triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ kiện toàn tổ chức bộ máy đến bảo đảm nguồn lực cho các chương trình cải cách và phát triển kinh tế.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá trong thời gian qua, ngành tài chính đã phải xử lý khối lượng công việc lớn với yêu cầu cao và thời gian gấp rút, đặc biệt trong công tác thu - chi ngân sách và bảo đảm nguồn lực cho các chương trình phát triển.

Theo ông, phía sau các con số ngân sách là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngành tài chính trong việc quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả từng đồng ngân sách nhà nước.

Trên cương vị mới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính kế thừa những thành quả đã đạt được, đồng thời thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ nhằm xây dựng ngành tài chính hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Diệu Thanh

Bộ Tài chính Chính phủ Nguyễn Văn Thắng Ngô Văn Tuấn bộ trưởng

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý