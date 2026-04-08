Ông Lê Mạnh Hùng chính thức làm Bộ trưởng Công Thương

Sau hơn 4 tháng làm quyền Bộ trưởng Công Thương, ông Lê Mạnh Hùng đã chính thức được giao vị trí Bộ trưởng vào sáng nay (8/4).

Tân Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: VGP.

Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973 tại Hưng Yên, có trình độ Kỹ sư Công nghệ hữu cơ hóa dầu, Thạc sĩ Công nghệ hữu cơ hóa dầu và Tiến sĩ Hóa dầu tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ông có thời gian dài gắn bó với ngành dầu khí, từ kỹ sư công nghệ đến các vị trí lãnh đạo tại Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN). Từ năm 2000, ông làm việc tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Năm 2006, ông được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí. Năm 2007, ông Hùng quay trở lại PVN làm Phó trưởng ban chế biến dầu khí.

Đến 2009, ông được bầu làm Phó tổng giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau. Tháng 3/2011, ông Lê Mạnh Hùng làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón dầu khí Cà Mau, nay là CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Giai đoạn 2013-2019, ông giữ chức Phó tổng giám đốc PVN, trước khi trở thành Tổng giám đốc PVN từ tháng 6/2019. Tới 2020, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV PVN, và sau này được giao giữ chức quyền Bộ trưởng Công Thương từ tháng 12/2025.

Ngoài Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Bộ Công Thương hiện có 4 Thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phan Thị Thắng, Trương Thanh Hoài và Nguyễn Hoàng Long, cùng tham gia điều hành các lĩnh vực chuyên môn trọng yếu của ngành.