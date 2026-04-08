Tiểu sử bà Lâm Thị Phương Thanh, tân Bộ trưởng VHTTDL

Lâm Thị Phương Thanh
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sinh ngày 26/7/1967 tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XVI
Cử nhân Lịch sử, thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị
11/1998
Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
12/2002
Trưởng ban Thanh niên trường học, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
2/2004
Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (8/2005)
12/2007
Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
7/2008-12/2011
Thường trực Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học phụ trách công tác thiếu nhi, trường học và Hội Sinh viên Việt Nam
11/2011-12/2017
Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
1/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
1/2018
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
9/2020
Tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
7/2021
Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng
8/2025
Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng
12/2025
Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
3/2026
Đại biểu Quốc hội khóa XVI
4/2026
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch