Tiểu sử bà Lâm Thị Phương Thanh, tân Bộ trưởng VHTTDL

  • Thứ tư, 8/4/2026 12:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lâm Thị Phương Thanh

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sinh ngày 26/7/1967 tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cử nhân Lịch sử, thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị

11/1998

Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

12/2002

Trưởng ban Thanh niên trường học, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

2/2004

Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (8/2005)

12/2007

Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

7/2008-12/2011

Thường trực Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học phụ trách công tác thiếu nhi, trường học và Hội Sinh viên Việt Nam

11/2011-12/2017

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

1/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

1/2018

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

9/2020

Tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

7/2021

Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng

8/2025

Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

12/2025

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

3/2026

Đại biểu Quốc hội khóa XVI

4/2026

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thanh Hà

Lâm Thị Phương Thanh Lâm Thị Phương Thanh Bộ Văn hóa Bộ trưởng Văn hóa Văn hóa Thể thao Chính phủ

