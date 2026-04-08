Tiểu sử tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

|
NGUYỄN HẢI NINH
Chánh văn phòng Trung ương Đảng
Sinh ngày 24/1/1976 tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV
Tiến sĩ Luật học, Cử nhân Hành chính; Cao cấp lý luận chính trị
2006
Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương
4/2006-9/2011
Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng
9/2011-11/2013
Phó vụ trưởng Vụ Thư ký, Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
11/2013-10/2014
Vụ trưởng, Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
10/2014
Được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
12/2014
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016
1/2016
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII
7/2016-3/2019
Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021
3/2019-4/2021
Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026
4/2021
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025
8/2024
Bộ trưởng Tư pháp
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
4/2026
Chánh văn phòng Trung ương Đảng