Tiểu sử tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

  • Thứ tư, 8/4/2026 12:47 (GMT+7)
Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

NGUYỄN HẢI NINH

Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Sinh ngày 24/1/1976 tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV

Tiến sĩ Luật học, Cử nhân Hành chính; Cao cấp lý luận chính trị

2006

Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương

4/2006-9/2011

Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng

9/2011-11/2013

Phó vụ trưởng Vụ Thư ký, Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

11/2013-10/2014

Vụ trưởng, Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

10/2014

Được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

12/2014

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016

1/2016

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

7/2016-3/2019

Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021

3/2019-4/2021

Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026

4/2021

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

8/2024

Bộ trưởng Tư pháp

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

4/2026

Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Thanh Hà

