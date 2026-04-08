Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tại phiên họp sáng ngày 8/4 với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê Hải Dương (nay là TP Hải Phòng), trình độ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Nông nghiệp, Kỹ sư Quản lý đất đai. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV.

Tân Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường từng có nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, kinh qua các chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến tháng 7/2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Khi Thái Nguyên sáp nhập với Bắc Kạn tháng 6/2025, ông tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mới. Hai tháng sau, ông được luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Từ tháng 2 vừa qua, ông giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.