Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm Phó thủ tướng

  • Thứ tư, 8/4/2026 12:29 (GMT+7)
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Phó thủ tướng.

Tân Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: VGP.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tại phiên họp sáng ngày 8/4 với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XVI, 2026-2031.

Trong đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng. Thay thế vị trí Bộ trưởng Tài chính của ông Thắng là ông Ngô Văn Tuấn.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Lưu thông tiền tệ; Đại học kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; Cử nhân tiếng Anh; Lý luận chính trị cao cấp. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Ông Thắng có 22 năm công tác trong ngành ngân hàng trước khi giữ các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Đến tháng 11/2024, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Hồng Nhung

Nguyễn Văn Thắng Điện Biên Chính phủ Quốc hội khóa XVI Phó thủ tướng Chính phủ

    Lãnh đạo các nước chúc mừng Việt Nam kiện toàn nhân sự cấp cao

    16 giờ trước 21:49 7/4/2026

    0

    Nhân dịp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam được Quốc hội bầu, lãnh đạo nhiều quốc gia như Lào, Trung Quốc, Campuchia, Nga, Ấn Độ, Cuba đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng, khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

