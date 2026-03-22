Doanh nhân làm đại biểu Quốc hội

Bên cạnh các lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước, danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI còn ghi nhận không ít lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân, có người thuộc thế hệ 9X.

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quochoi.vn.

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, sau cuộc bầu cử có 76,19 triệu cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,7%.

Danh sách đại biểu Quốc hội khóa mới có sự hiện diện của không ít giới nhân sự từ khối kinh doanh, doanh nghiệp, bao gồm các lãnh đạo cấp cao của nhóm doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn, và cả ông chủ các doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân lớn.

Theo thống kê, trong số 500 đại biểu Quốc hội khóa này, có 21 người là doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, tăng 6 người so với khóa trước đó.

Nhóm doanh nhân thế hệ 6X tiếp tục hiện diện với những gương mặt kỳ cựu. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1955), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, là đại biểu Quốc hội lớn tuổi nhất trong khối này. Ông Thân từng tham gia Quốc hội 2 khóa XIV và XV, lần này trúng cử tại đơn vị bầu cử số 11 (TP.HCM)

Trong chương trình hành động, ông cam kết tập trung vào 4 trọng tâm gồm: tăng cường tiếp xúc cử tri; thúc đẩy hoàn thiện pháp luật theo hướng minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh; giám sát cải cách hành chính, đầu tư công nhằm giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời theo dõi các vấn đề đô thị như giao thông, y tế, giáo dục, môi trường và phát triển nguồn nhân lực. Ông nhấn mạnh sẽ “nói đúng, làm thật và chịu trách nhiệm tới cùng”.

Ông Nguyễn Văn Thân trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Nguyễn Hải.

Tương tự, ông Nguyễn Như So (sinh năm 1957), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco, cũng tiếp tục trúng cử Quốc hội khóa XVI, đánh dấu nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp doanh nhân quê Bắc Ninh tham gia Quốc hội. Trước đó, ông So từng là đại biểu Quốc hội các khóa XIV và XV, thuộc đoàn Bắc Ninh.

Trong chương trình hành động, Chủ tịch Dabaco cho biết trong hai nhiệm kỳ trước đã tham gia hoạt động lập pháp, giám sát và gắn bó với cử tri, đồng thời điều hành doanh nghiệp theo hướng gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Nếu tiếp tục được tín nhiệm, ông cam kết tăng cường tiếp xúc cử tri, tham gia hoàn thiện chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm thông qua liên kết sản xuất và chuyển đổi số, đồng thời chú trọng an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco trở thành đại biểu Quốc hội khóa thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Quochoi.vn.

Cũng tại Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Cao Sơn (sinh năm 1969), Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ, cũng được cử tri tín nhiệm. Ông từng là đại biểu Quốc hội các khóa XIII và XV, có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và từng nhận bằng khen của Thủ tướng năm 2012.

Ở nhóm doanh nhân thế hệ 7-8X, Quốc hội khóa này ghi nhận nhiều gương mặt đang điều hành doanh nghiệp lớn tham gia nghị trường. Trong đó, bà Lê Nữ Thùy Dương (sinh năm 1976), Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, là một trong số đó.

Bà Dương tham gia điều hành doanh nghiệp từ giai đoạn còn tập trung vào may mặc, xây dựng hạ tầng và bất động sản, sau đó cùng gia đình mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp và logistics.

Trong chương trình hành động, bà Dương cho biết sẽ tập trung góp ý hoàn thiện chính sách để khu vực quanh sân bay Long Thành phát triển đồng bộ, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông trọng điểm và hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững. Bà cũng nhấn mạnh sự quan tâm đến phụ nữ, trẻ em và các vấn đề an sinh xã hội như y tế, chính sách cho người khuyết tật.

Bà Lê Nữ Thùy Dương cùng cha - doanh nhân cựu chiến binh Lê Văn Kiềm. Ảnh: ITN.

Trong khi đó, ông Trần Mạnh Huy (sinh năm 1973), Chủ tịch CTCP HTV Giải pháp Blockchain, đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới thuộc đoàn TP Đà Nẵng. Vị đại biểu Quốc hội định hướng chương trình hành động kết hợp phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội, trong đó chú trọng hỗ trợ các nhóm yếu thế.

Ngoài 2 nhân sự kể trên, danh sách doanh nhân thế hệ 7-8X trúng cử đại biểu Quốc hội khóa này còn có ông Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1977), Chủ tịch Công ty TNHH Phú Hiệp và Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thanh Bình (sinh năm 1982), Phó tổng giám đốc T&T Group; ông Vũ Hồng Quân (sinh năm 1976), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai.

Đáng chú ý, danh sách nhân sự thuộc khối doanh nghiệp trúng cử đại biểu Quốc hội khóa này còn có sự hiện hiện của doanh nhân thế hệ 9X là ông Nguyễn Thế Duy (sinh năm 1994), Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Becamex IDC, trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1.

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex. Ảnh: NVCC.

Trong chương trình hành động, ông Duy cho biết sẽ tập trung vào các giải pháp an sinh xã hội gắn với quá trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy nhà ở xã hội cho người lao động tại các đô thị và khu công nghiệp.

Ông cũng định hướng tham gia xây dựng chính sách liên quan đến hạ tầng đô thị, giao thông và phát triển bền vững, với cách tiếp cận gắn chính sách với thực tiễn triển khai.