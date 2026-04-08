Tiểu sử tân Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

  • Thứ tư, 8/4/2026 12:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XVI, 2026-2031.

Nguyễn Văn Thắng

Phó thủ tướng

Sinh ngày 12/9/1973 tại Phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội, nay là phường Từ Liêm, Hà Nội

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI

Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ, Cao cấp lý luận chính trị

12/2011-4/2014

Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

5/2014-9/2014

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

9/2014-1/2016

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

1/2016-7/2018

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

7/2018-6/2019

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

6/2019

Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

7/2019-10/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

10/2020

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

10/2022

Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026

11/2024

Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

3/2026

Đại biểu Quốc hội khóa XVI

4/2026

Phó thủ tướng

Thanh Hà

Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Văn Thắng Phó thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Tài chính Quốc hội

