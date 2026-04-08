Tiểu sử tân Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng
Phó thủ tướng
Sinh ngày 12/9/1973 tại Phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội, nay là phường Từ Liêm, Hà Nội
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV
Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ, Cao cấp lý luận chính trị
12/2011-4/2014
Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
5/2014-9/2014
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
9/2014-1/2016
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
1/2016-7/2018
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
7/2018-6/2019
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
6/2019
Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
7/2019-10/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
10/2020
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
10/2022
Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026
11/2024
Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
3/2026
Đại biểu Quốc hội khóa XVI
4/2026
Phó thủ tướng