Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Thị Hồng làm Phó chủ tịch Quốc hội

  • Thứ hai, 6/4/2026 19:16 (GMT+7)
Ngày 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội. 

Tân Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 27/3/1968, quê quán Hà Nội. Bà Hồng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà Hồng có trình độ thạc sĩ kinh tế phát triển; Đại học chuyên ngành quản lý ngoại hối.

Bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Như Ý.

Bà Nguyễn Thị Hồng gắn bó với ngành ngân hàng, trải qua nhiều vị trí công tác. Bà từng là chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối; chuyên viên, Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ; Phó vụ trưởng, Phó vụ trưởng phụ trách, rồi Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong giai đoạn từ tháng 8/2014 đến tháng 11/2020, bà Nguyễn Thị Hồng là Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2026, bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bà Nguyễn Thị Hồng được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội.

Trường Phong, Luân Dũng, Như Ý/Tienphong.vn

    Quốc hội khóa XVI có 6 Phó chủ tịch

    Ngoài 3 Phó chủ tịch Quốc hội tái đắc cử, Quốc hội khóa XVI có 3 tân Phó chủ tịch là ông Nguyễn Hồng Diên, ông Nguyễn Doãn Anh và bà Nguyễn Thị Hồng.

