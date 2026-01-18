Tại các hội nghị lấy ý kiến do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức, 100% cử tri đã thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Căn cứ thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quy định, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác dự kiến giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, ngày 18/01, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác với bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe trình bày tóm tắt tiểu sử của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đồng thời được phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội.

Giới thiệu Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Vietnam+.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, có uy tín cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê tại thành phố Hà Nội. Bà được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Quản lý Ngoại hối (Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng nay là Học viện Ngân hàng); trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển (Đại học Kinh tế quốc dân và Viện Khoa học xã hội Hà Lan). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Từ tháng 1/1991 đến nay, bà Nguyễn Thị Hồng tham gia công tác và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại Ngân hàng Nhà nước. Từ tháng 11/2020, bà Nguyễn Thị Hồng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Với những đóng góp trong quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Hồng đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2025; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ các năm 2011, 2019, 2021.

Tại hội nghị, các cử tri đánh giá bà Nguyễn Thị Hồng có đầy đủ phẩm chất, năng lực và tiêu chuẩn để đại diện cho tiếng nói của ngành tham gia ứng cử vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước.

100% cử tri Ngân hàng Nhà nước đã nhất trí giới thiệu Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Vietnam+.

Các cử tri đánh giá cao những đóng góp quan trọng của bà Nguyễn Thị Hồng đối với sự phát triển của ngành Ngân hàng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, song với phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã thể hiện vai trò, bản lĩnh của người đứng đầu, luôn nêu gương, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đoàn kết, đồng thuận, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo, kịp thời, có hiệu quả cao các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các chiến lược, kế hoạch của ngành, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các kết quả đạt được của ngành Ngân hàng đã góp phần tích cực vào ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định; thể chế pháp luật về tiền tệ và ngân hàng từng bước được hoàn thiện, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh; chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng thương mại yếu kém (sau một năm thực hiện, các ngân hàng này đã hoạt động ổn định, bước đầu có lãi hoặc giảm lỗ); chủ động, tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính; là một trong những bộ, ngành đầu tiên hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn, không bị gián đoạn, không ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người dân.

Trên cương vị là thành viên Chính phủ, người đứng đầu ngành Ngân hàng, bà Nguyễn Thị Hồng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị kỹ lưỡng, cầu thị trong các phiên chất vấn tại Quốc hội, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp.

Cử tri đánh giá bà Nguyễn Thị Hồng có năng lực lãnh đạo, quản lý kinh tế vĩ mô, tầm nhìn chiến lược, khả năng dự báo và xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, cấp bách; đồng thời thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát hiện, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để các cấp cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Qua các đợt lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Ngân hàng Nhà nước, bà Nguyễn Thị Hồng luôn đạt sự tín nhiệm cao.

Sau khi thảo luận dân chủ, 100% cử tri Ngân hàng Nhà nước đã nhất trí giới thiệu Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức Hội nghị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước mở rộng và Hội nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy định. Các hội nghị một lần nữa thống nhất giới thiệu Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Việc Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được 100% cử tri nơi công tác giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội không những đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm trọng trách của người đại biểu Quốc hội, mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của cơ quan, đơn vị đối với sự đóng góp của cá nhân Thống đốc Nguyễn Thị Hồng vào hoạt động Quốc hội khóa XVI, nhằm mục tiêu xây dựng các chính sách pháp luật và quyết nghị các vấn đề quan trọng trong kỷ nguyên mới của đất nước.