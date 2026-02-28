Xác minh ôtô bán tải tạt đầu khiến xe máy chở trẻ nhỏ suýt ngã vào gầm

Đoạn video ghi lại hình ảnh xe bán tải tạt đầu khiến 3 người trên xe máy ở Hà Nội, bao gồm trẻ nhỏ ngã ra đường, ngay sát bánh xe tải khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Ngày 28/2, Cục CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân về clip ghi lại cảnh xe bản tải chèn ép khiến người đi xe máy ngã ra đường ở Hà Nội.

Theo phản ánh, sự việc xảy ra khoảng 21h15 ngày 27/2 trên đường song hành Vành đai 3 (đoạn gần nút giao Tam Trinh) hướng cầu Thanh Trì - Yên Sở.

Clip được lan truyền ghi lại cảnh chiếc xe bán tải cố lạng lách, chèn ép khiến xe máy đổ ra đường. Trên xe máy lúc này có 3 người, bao gồm một trẻ nhỏ.

Hình ảnh cho thấy ôtô bán tải cố tình chèn ép khiến xe máy ngã ra đường ngay trước bánh ôtô tải. Ảnh cắt từ clip.

Theo hình ảnh từ clip, khi xe máy đổ ra đường, cả ba người ngã nhoài xuống đất. Vị trí người đi xe máy ngã ra đường chỉ cách gầm xe tải khoảng cách rất gần, may mắn không xảy ra va chạm. Sau đó, người đàn ông điều khiển xe máy nhanh chóng bế trẻ em và cố gắng chạy bộ đuổi theo ôtô bán tải nhưng bất thành.

Sau khi tiếp nhận, Cục CSGT sẽ chuyển thông tin tới đơn vị phụ trách địa bàn thuộc Công an Hà Nội để xác minh, làm rõ các yếu tố liên quan vụ việc.

Liên quan vụ việc, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang làm rõ biển kiểm soát của ôtô bán tải, cũng như thông tin của bị hại (người đi xe máy bị chèn ngã).