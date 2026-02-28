Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại

Sáng 28/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và Đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng nay 28/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và Đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Khảo sát tại điểm bỏ phiếu xóm Phúc Long, đơn vị bầu cử số 7, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Nghệ An được triển khai toàn diện, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật; tiến hành kỹ lưỡng việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phương án tổ chức bầu cử theo từng kịch bản; công tác nhân sự được triển khai đúng quy trình, dân chủ, chặt chẽ và lần đầu tiên giới thiệu 1 ứng viên Đại biểu Quốc hội trẻ, nữ là người dân tộc Ơ Đu.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tại các bàn bỏ phiếu cần dán tiểu sử, hình ảnh của ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh, xã, phường để cử tri nghiên cứu, quyết định trước khi bỏ phiếu; bên cạnh đó cần sắp xếp các hòm phiếu thuận tiện cho người dân đến trực tiếp thực hiện công tác bầu cử, đối với các hòm phiếu phụ sẽ mang đến từng nhà cử tri già yếu, tàn tật để thực hiện quyền, nghĩa vụ của cử tri.

Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn lưu ý: "Tổ bầu cử của xóm Phúc Long nằm sát đường, do đó các đồng chí hết sức quan tâm đến tình hình trật tự an toàn giao thông, sắp xếp làm sao để cho người dân đi bầu đảm bảo an toàn giao thông. Vấn đề thứ hai, ở đây đặc thù có nhiều đồng bào Công giáo, do đó phải sắp xếp làm sao để đồng bào công giáo có điều kiện đi bầu cử phù hợp với thực tế. Thứ ba, các đồng chí cần đẩy mạnh khâu tuyên truyền, vận động trong toàn dân trước, trong và sau bầu cử. Một việc quan trọng nữa là phải đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong khu vực xóm Phúc Long này".

Làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, sau khi nghe đại diện Ủy ban bầu cử báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử; các thành viên trong đoàn công tác phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đánh giá cao, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 46 của Trung ương và 27 văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, các bộ, ngành.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An năm 2025 không còn là một tỉnh "nghèo bền vững" mà đã thực sự chuyển mình thành một cực tăng trưởng mới. Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại, môi trường đầu tư thông thoáng và nguồn lực con người chất lượng cao chính là "kiềng ba chân" giúp tỉnh vững bước vào kỷ nguyên mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nghệ An cần chú trọng thực hiện Nghị quyết của Đảng, của tỉnh; bằng mọi cách để năm 2026, Nghệ An tăng trưởng hai con số, thu hút các doanh nghiệp FDI, tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực du lịch; chú trọng công tác giáo dục, đào tạo.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để lựa chọn ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những đóng góp của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ này sẽ góp phần trong việc thực hiện các mục tiêu lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Nghệ An là một địa bàn lớn của cả nước, có diện tích lớn thứ tư trong cả nước, dân số đứng thứ 13 trong cả nước. Địa hình có miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở vùng miền núi. Chính vì thế công tác bầu cử trên địa bàn có nhiều khó khăn trong việc đi lại, đặt ra yêu cầu rất cao về lập danh sách cử tri, bố trí khu vực bỏ phiếu phải thuận tiện, đảm bảo an ninh trật tự. Công tác thông tin tuyên truyền đến từng ngõ, từng nhà, từng đối tượng.

Nhấn mạnh điểm khác biệt rất lớn trong kỳ bầu cử này so với các kỳ bầu cử trước, đó là các địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, với địa bàn rộng, cán bộ mới, nên địa phương tuyệt đối không chủ quan trong việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử, để tổ chức bầu cử đúng theo yêu cầu, trong đó có việc bầu đúng, bẩu đủ số lượng các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Với mong muốn, tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đề nghị: "Còn hai tuần nữa là tới bầu cử, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm số một hiện nay tiếp tục quán triệt Chỉ thị 46, Kết luận 03 và chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia mới nhất đây số 163 ngày 27/2.

Tôi cũng đề nghị các đồng chí bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến triển khai quán triệt cho tất cả cấp ủy Đảng trong tỉnh. Việc thứ hai là phải tiếp tục rà soát danh sách cử tri niêm yết có đảm bảo đầy đủ hay chưa, còn sót chỗ nào hay không. Rồi xem từng hộ, đến từng nhà, danh sách thì lập tên họ như thế nhưng người dân có mặt hay không. Đi lao động xa, đi học tập xa, đi làm ăn xa thì mình phải tính toán".

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý đến công tác niêm yết danh sách cử tri, đảm bảo mọi người dân trong độ tuổi đều được đi bầu cử.

Tỉnh Nghệ An cần tập trung chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ việc bỏ phiếu bầu cử sớm đối với 55 khu vực bỏ phiếu của 31 đơn vị bầu cử thuộc 12 xã đã được Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép; bảo đảm thông tin đến cử tri đầy đủ, rõ ràng; rà soát toàn bộ quy trình trước, trong, sau bỏ phiếu sớm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Nghệ An cần bảo đảm điều kiện vật chất, kinh phí, hậu cần; có phương án dự phòng cho khu vực đặc thù; in ấn - cấp phát đầy đủ tài liệu, biểu mẫu, con dấu, tài liệu, hòm phiếu, niêm phong, phương tiện phục vụ; kiểm tra trước ngày bầu cử theo phương án “không để bị động”.

Sau bầu cử, tỉnh chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ, rà soát kỹ số liệu, đối chiếu giữa các cấp trong biên bản bầu cử và khẩn trương hoàn thiện, gửi biên bản bầu cử về Hội đồng bầu cử quốc gia; chủ động chuẩn bị xây dựng nội dung, chương trình, phương án nhân sự cho kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác tuyên truyền cũng rất quan trọng, làm sao để người dân từ thành phố đến các vùng quê, miền núi đều cảm nhận được khí thể của ngày hội toàn dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong, trước, sau bẩu cử, không để thế lực thù địch chống phá.

Với sự chuẩn bị và vào cuộc một cách mạnh mẽ, chủ động của tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mong muốn Nghệ An là một trong những điển hình tốt về công tác bầu cử.