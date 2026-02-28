Đa dạng hình thức truyền thông sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Nếu trước đây, tuyên truyền chủ yếu diễn ra qua báo chí, phát thanh, truyền hình và hệ thống cơ sở, thì hiện nay, mỗi người dân đều có thể vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa là người chia sẻ, thậm chí là người xây dựng thông tin.

Mỗi kỳ bầu cử Quốc hội là một dấu mốc chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn dân tộc - nơi mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân, mà còn gửi gắm niềm tin, khát vọng phát triển đất nước.

Nơi niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Trần Phú, TP. Hải Phòng.

Những ngày này, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, không khí hướng về ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa rộng khắp. Trong dòng chảy ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Những nỗ lực ấy không chỉ hướng tới một cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân.

Trong cuộc trò chuyện với PV VOV2, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết các địa phương đều xác định, đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026, mà còn là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau thành công Đại hội XIV của Đảng.

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: NVCC.

PV: Thưa ông Vũ Văn Tiến! Ông cảm nhận như thế nào sự hưởng ứng, quan tâm của người dân tại các địa phương đối với kỳ bầu cử lần này?

Ông Vũ Văn Tiến: Điều khiến chúng tôi xúc động và cũng rất tin tưởng đó là tinh thần hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Từ miền núi, vùng sâu, vùng xa đến đô thị đông dân cư, ở đâu cũng cảm nhận được sự quan tâm, sự háo hức, chờ đợi và cả những kỳ vọng rất lớn. Người dân không chỉ đi bầu theo nghĩa vụ, mà đi bầu với một tâm thế luôn tin tưởng, với mong muốn lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng, có bản lĩnh, có trí tuệ, có đạo đức và gắn bó với Nhân dân. Đó chính là nền tảng quan trọng để ngày bầu cử trở thành biểu tượng sinh động của dân chủ và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

PV: Trong tổng thể công tác bầu cử, hoạt động tuyên truyền được xác định giữ vai trò ra sao, thưa ông?

Ông Vũ Văn Tiến: Cùng với việc hoàn thiện về quy trình, thủ tục bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động bầu cử giữ vai trò đặc biệt quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước. Bên cạnh tuyên truyền bầu cử, các hoạt động vận động bầu cử như gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình. Đồng thời, trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm, tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân.

Nếu Trung ương là nơi định hướng, thì thôn, tổ dân phố chính là “mạch nguồn” của công tác tuyên truyền bầu cử. Ông Vũ Văn Tiến

PV: Thưa ông, thực tế trên phạm vi cả nước, việc tuyên truyền ở cơ sở thôn, tổ dân phố đã, đang và sẽ được triển khai ra sao? Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã vào cuộc như thế nào?

Ông Vũ Văn Tiến: Có thể nói, nếu Trung ương là nơi định hướng, thì thôn, tổ dân phố chính là “mạch nguồn” của công tác tuyên truyền bầu cử. Bởi ở đó, thông tin không chỉ được truyền đi, mà còn được trao đổi, được kiểm chứng và được lan tỏa bằng sự tin cậy giữa người với người. Tại cơ sở, công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng gần dân, sát dân và phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Lồng ghép tuyên truyền vào sinh hoạt cộng đồng như: họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ, chi hội, các buổi sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể thao đầu xuân…Đặc biệt hệ thống loa truyền thanh cơ sở, là một kênh thông tin hiệu quả, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi, nơi người dân có thói quen theo dõi thông tin qua loa xã, loa xóm. Một điểm rất đáng chú ý là công tác tuyên truyền không phải của riêng Mặt trận, mà là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Công đoàn. Các tổ chức tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín cũng được vận động tham gia tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Như vậy, có thể thấy công tác tuyên truyền không chỉ là thông tin một chiều, mà là quá trình vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đúng với vai trò nòng cốt của Mặt trận trong cuộc bầu cử.

PV: Thưa ông, Mặt trận có cơ chế nào để lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân về công tác bầu cử?

Ông Vũ Văn Tiến: Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát, chúng tôi có nhiêm vụ kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử (Thời gian thực hiện: Từ ngày thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia (25/6/2025) đến ngày kết thúc cuộc bầu cử). Với sự vào cuộc sát sao, kịp thời này, hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương sẽ kịp thời giải đáp những ý kiến nhân dân về công tác bầu cử. Đặc biệt, với sự vào cuộc của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, và các tổ chức chính trị - xã hội, việc tiếp thu và lắng nghe ý kiến của nhân dân luôn được triển khai kịp thời, và gửi đến Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để xem xét giải quyết.

PV: Trân trọng cảm ơn ông Vũ Văn Tiến!