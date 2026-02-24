Đồng chí Vũ Văn Tiến ứng cử ĐBQH tại TP Hải Phòng

Đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Vũ Văn Tiến trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo Nghị quyết số 151 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, đồng chí Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 33 người ứng cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hải Phòng có 5 ứng cử viên, được bầu 3 đại biểu Quốc hội.

Tại Đơn vị bầu cử số 6 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 20 xã, phường. Cụ thể như sau: Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi.

Đồng chí Vũ Văn Tiến, sinh năm 1982, quê quán: xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng (trước đây là xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), học vị Tiến sĩ Báo chí, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Đồng chí Vũ Văn Tiến có nhiều năm công tác, giữ chức vụ lãnh đạo tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Xây dựng... Với nhiều thành tích đã đạt được trong quá trình công tác, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2025; 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm: 2020, 2026 và 25 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh, thành phố.