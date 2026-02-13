Tết sẻ chia đến với các gia đình khó khăn ở xã Trần Phú

Sáng 13/2, Tiến sĩ Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã về thăm và trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Vũ Văn Tiến đã trực tiếp trao tặng 50 suất quà từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Trần Phú. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà Tết trị giá 300.000 đồng).

Đây là lần thứ hai trong dịp Tết năm nay, Tiến sĩ Vũ Văn Tiến về thăm và tặng quà tại địa phương. Trước đó, với tình cảm của một người con hướng về cội nguồn, cá nhân ông Vũ Văn Tiến cũng đã trao tặng 100 suất quà (mỗi suất gồm chăn ấm, túi quà và 300.000 đồng tiền mặt) để hỗ trợ bà con đón Tết thêm đủ đầy.

Năm nay cũng là năm thứ 10 liên tiếp Tiến sĩ Vũ Văn Tiến duy trì hoạt động thiện nguyện, chung tay cùng chính quyền chăm lo Tết cho nhân dân tại huyện Nam Sách trước đây và xã Trần Phú hiện nay.

Tiến sĩ Vũ Văn Tiến là người con của thôn Linh Khê, xã Trần Phú. Trải qua nhiều cương vị công tác ở các cơ quan Trung ương trước đây và hiện nay là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Vũ Văn Tiến luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và sự sâu sát với cơ sở. Qua thực tiễn công tác, ông đã có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất gắn với đời sống nhân dân, đặc biệt trong các lĩnh vực dân sinh, an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện nay, Tiến sĩ Vũ Văn Tiến đang ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiếp tục thể hiện mong muốn đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, vì sự phát triển bền vững của đất nước nói chung, địa phương nói riêng và quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tiến sĩ Vũ Văn Tiến phát biểu tại Hội nghị