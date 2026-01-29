Báo chí hệ thống Mặt trận đoàn kết, đổi mới

Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy báo chí, đội ngũ những người làm báo trực thuộc Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chia sẻ, đồng hành, bảo đảm hoạt động báo chí thông suốt.

Phó chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu chủ trì cuộc gặp mặt.

Chiều 29/1, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân năm 2026.

Chủ trì cuộc gặp mặt có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thái Học - Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Đức Lợi - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham dự cuộc gặp mặt có nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết; nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Phó tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết.

Nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Trong năm 2025, các cơ quan báo, tạp chí trực thuộc Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, nổi bật như việc tuyên truyền sâu rộng các sự kiện lớn của đất nước: kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Quang cảnh cuộc gặp mặt.

Song song với tuyên truyền các ngày lễ lớn, các cơ quan báo chí, tạp chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung tuyên truyền quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục phản ánh kịp thời các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước; kết quả triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập các tỉnh, thành và chính quyền địa phương 2 cấp; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng phát động.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm đổi mới phương thức, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động trong tình hình mới.

Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí thuộc hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiêm vụ.

Đặc biệt, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy báo chí, đội ngũ những người làm báo trực thuộc Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chia sẻ, đồng hành, bảo đảm hoạt động báo chí thông suốt.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đề nghị, các cơ quan báo chí trực thuộc cần nêu cao tinh thần đổi mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý và sản xuất các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông phục vụ độc giả.

"Trong thời gian tới, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục nhận được sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ của các báo chí thuộc hệ thống Mặt trận trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ để phát huy tốt nhất sức mạnh của các cơ quan báo chí trong khối, qua đó phản ánh một cách kịp thời nhất, phong phú, khách quan và toàn diện nhất về tinh thần đổi mới trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới" - Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Nhân dịp xuân mới Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi tới toàn thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động của các báo chí thuộc hệ thống Mặt trận lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, an khang và thịnh vượng, năm mới có nhiều sự thay đổi và đạt được nhiều thành công mới.