Các đối tác quốc tế của Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Thư chúc mừng Đại hội XIV

Các đối tác quốc tế đã gửi thư chúc mừng Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam

Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đối tác quốc tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam; tin tưởng sâu sắc rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp.

Trong Thư chúc mừng của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc gửi đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc viết: "Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, tôi trân trọng gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt.

Trong năm qua, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam duy trì đà phát triển tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, định hướng chiến lược cho việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng mật thiết.

Trong năm mới, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, tôi sẵn sàng cùng đồng chí tiếp tục làm sâu sắc tình hữu nghị truyền thống, tăng cường đoàn kết hợp tác, góp phần vào việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam đi vào chiều sâu và thực chất.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Chúc quá trình xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam không ngừng đạt được những thành tựu mới."

Trong Thư chúc mừng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước gửi đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune viết: "Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng Cộng sản Việt Nam anh em, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước xin gửi tới đồng chí, và thông qua đồng chí gửi tới toàn thể Ban Chấp hành, đảng viên và cán bộ, công chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cùng tình đoàn kết, hữu nghị anh em hết sức gắn bó.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, chúng tôi vô cùng phấn khởi và tự hào nhận thấy rằng, trong suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam vẻ vang, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, anh dũng, Nhân dân Việt Nam anh hùng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, kiên định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong 39 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, qua đó đã: Giữ vững ổn định chính trị, Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, không ngừng nâng cao vị thế, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế.

Xin trân trọng chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp; chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp theo hướng hiện đại, nhân dân giàu có, đất nước hùng cường, dân chủ, công bằng và văn minh.

Kính chúc đồng chí cùng toàn thể Ban Chấp hành, đảng viên và cán bộ, công chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dồi dào sức khỏe, tràn đầy nghị lực, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa. Xin chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi bền chặt, trong sáng và phát triển trường tồn."

Trong Thư chúc mừng của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba gửi đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Anh hùng Cộng hòa Cuba Gerardo Hernández Nordelo viết: "Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng (CDR) chúng tôi xin gửi tới các đồng chí những lời chúc mừng và sự ủng hộ cách mạng nồng nhiệt nhất. Đại hội lần này là diễn đàn quan trọng để củng cố các nguyên tắc và thành quả của nhân dân mà các đồng chí xứng đáng đại diện.Chúng tôi tái khẳng định cam kết gìn giữ mối quan hệ lịch sử và tình hữu nghị gắn bó giữa hai quốc gia; cùng hướng tới các mục tiêu vì công bằng xã hội, chủ quyền và sự phát triển của nhân dân hai nước.

Đồng thời, nhân dịp năm mới 2026, chúng tôi xin gửi tới các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất, mong một năm mới thắng lợi mới, với niềm tin vững chắc rằng cùng nhau chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng tương lai xứng đáng và thịnh vượng cho nhân dân hai nước."

Trong Thư chúc mừng của Hiệp hội Nhân dân Singapore gửi đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore Jimmy Toh viết: "Thay mặt Hiệp hội Nhân dân Singapore, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hiệp hội Nhân dân Singapore trân trọng mối quan hệ đối tác bền vững với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được vun đắp dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm qua, chúng ta đã xây dựng được mối quan hệ và tình hữu nghị ý nghĩa vượt biên giới, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Các hoạt động giao lưu đã làm phong phú thêm kinh nghiệm cho cả hai tổ chức và củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị Singapore-Việt Nam.

Nhân dịp Đại hội quan trọng này, tôi xin chúc Đảng Cộng sản Việt Nam thành công trong các cuộc thảo luận và quá trình ra quyết định. Mong rằng kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV sẽ mang lại sự thịnh vượng, tiến bộ và hạnh phúc bền lâu cho nhân dân Việt Nam.

Tôi hy vọng mối quan hệ vừa là đối tác vừa là bạn bè của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và thịnh vượng, với nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong những năm tới dưới sự chỉ đạo, định hướng lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua mối quan hệ bền vững của hai tổ chức chúng ta".