Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giao nhiệm vụ 2026 cho ngành ngân hàng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt giải pháp điều hành nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Quochoi.vn.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2026.

Theo đó, Thống đốc yêu cầu trong năm 2026 các đơn vị thuộc NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD), tổ chức cung dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT), công ty thông tin tín dụng phải chủ động triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về vai trò, lợi ích của hoạt động chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng. Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực đủ về số lượng, chất lượng.

Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về chỉ đạo triển khai chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực phụ trách. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng định kỳ về chuyển đổi số, an ninh, an toàn thông tin, gắn với đánh giá năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành ngân hàng.

Các rủi ro có thể phát sinh phải chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, chuyển từ các biện pháp phòng vệ thụ động sang tích cực chủ động phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin trong quá trình cung ứng, thực hiện các hoạt động ngân hàng. Trong đó đặc biệt chú trọng đến dịch vụ ngân hàng trên môi trường số.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các đơn vị nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng, đặc biệt là các hệ thống thanh toán quan trọng, hệ thống ngân hàng lõi, hệ thống cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên Internet đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngay từ khâu thiết kế đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, các hệ thống thông tin, nền tảng số và các ứng dụng mới. Tổ chức rà soát, xử lý, khắc phục kịp thời các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin; không để phát sinh, kéo dài tình trạng không tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn thông tin.

Các đơn vị được yêu cầu quy định an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu là thành phần bắt buộc trong tất cả chương trình, kế hoạch, đề án, dự án công nghệ thông tin. Bố trí kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, bảo mật thông tin, dữ liệu với tỷ lệ tối thiểu 15% tổng kinh phí triển khai, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định, tránh lãng phí.

Mạng lưới ứng cứu sự cố an ninh, an toàn thông tin mạng ngành ngân hàng phải tăng cường hoạt động hiệu quả để nâng cao công tác chia sẻ thông tin và phòng ngừa, ứng cứu các sự cố an ninh, an toàn thông tin tại các đơn vị.

Về chuyển đổi số, an ninh mạng cần tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế; chia sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin để phát triển, cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tăng cường trải nghiệm khách hàng và đáp ứng tốt nhu cầu, kỳ vọng ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp.