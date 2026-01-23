Những ngân hàng tư nhân tiệm cận khối quốc doanh

Vietcombank, VietinBank và BIDV vẫn dẫn đầu hệ thống về lợi nhuận năm 2025, nhưng các ngân hàng tư nhân lớn như MB, Techcombank, VPBank đã thu hẹp khoảng cách chênh lệch này.

Chênh lệch lợi nhuận lẫn quy mô tài sản giữa nhóm ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư nhân cỡ lớn ngày càng được thu hẹp. Ảnh minh họa: Nam Khánh.

Năm 2025 ghi nhận bức tranh tăng trưởng ấn tượng của hệ thống ngân hàng, trong đó nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn như MB, Techcombank và VPBank đang bám đuổi sát sao nhóm quốc doanh (BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank) cả về quy mô lẫn hiệu quả sinh lời.

Dù các ngân hàng vốn Nhà nước vẫn giữ vị thế dẫn đầu về lợi nhuận, song tốc độ tăng trưởng và khả năng mở rộng hệ sinh thái của khối ngân hàng tư nhân lớn đang ngày càng thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa 2 bên.

Xét về kết quả kinh doanh năm 2025, bộ 3 ngân hàng quốc doanh niêm yết BIDV, VietinBank, Vietcombank vẫn giữ vị trí áp đảo thị trường. Trong đó, Vietcombank dẫn đầu với khoản lãi trước thuế trên 45.000 tỷ đồng , tiếp tục là “quán quân” lợi nhuận toàn ngành. Theo sau, VietinBank gây bất ngờ lớn với khoản lãi trước thuế ước tính trên 40.000 tỷ đồng trong năm ngoái, còn BIDV thu về trên 36.000 tỷ đồng lợi nhuận cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, nhóm ngân hàng tư nhân lớn đã tiến rất gần lợi nhuận của khối quốc doanh.

Năm 2025, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 34.200 tỷ đồng . Tương tự, Techcombank và VPBank cũng đều ghi nhận kết quả lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động, lần lượt ở mức 32.500 tỷ và 30.625 tỷ đồng .

LỢI NHUẬN MỘT SỐ NGÂN HÀNG LỚN NHẤT VIỆT NAM HIỆN NAY Kết quả lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng. Nhãn Vietcombank VietinBank BIDV MB Techcombank VPBank Năm 2025 Tỷ đồng 45000 40000 36000 34200 32538 30625 Năm 2024

42236 31764 32076 28829 27538 20013

Với việc cùng ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt mốc 30.000 tỷ đồng năm qua, MB, Techcombank và VPBank đang là bộ 3 ngân hàng ngoài quốc doanh hiếm hoi có khả năng tiệm cận với nhóm Big 4.

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của khối ngân hàng tư nhân năm qua rất ấn tượng so với nhóm quốc doanh.

Trong khi lợi nhuận trước thuế của Vietcombank chỉ tăng hơn 7% năm qua, VietinBank tăng cao nhất nhóm đạt 37%, thì mức tăng trưởng tại MB và Techcombank cũng đạt tới 18-19%, riêng VPBank ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tới 53%.

Tương tự với quy mô tài sản, chỉ một vài năm trước, mốc tài sản triệu tỷ được xem là “đặc quyền” của nhóm ngân hàng quốc doanh thì đến cuối năm 2025, nhóm ngân hàng tư nhân thậm chí vượt quá mốc này.

MB hiện dẫn đầu khối ngân hàng ngoài quốc doanh về quy mô tài sản với 1,6 triệu tỷ đồng , tăng tới 35% so với năm 2024. VPBank theo sau với 1,26 triệu tỷ đồng tài sản, tăng 36% so với năm ngoái; còn Techcombank cũng đạt 1,19 triệu tỷ đồng tài sản, tăng 22%.

Năm 2025, tăng trưởng tín dụng cũng là điểm sáng của nhóm ngân hàng ngoài quốc doanh. MB ghi nhận dư nợ vượt 1 triệu tỷ đồng , tăng 35%; VPBank đạt gần 944.000 tỷ đồng , tăng 35%; trong khi Techcombank đạt 824.000 tỷ đồng , tăng gần 18%.

Lãnh đạo MB cho biết ngân hàng đã chủ động phân bổ vốn vào sản xuất - thương mại, doanh nghiệp nhỏ và vừa và bán lẻ, hạn chế rủi ro từ bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp.

Trong khi đó, Techcombank duy trì chiến lược thận trọng hơn, tập trung vào khách hàng có chất lượng cao, giúp kiểm soát tốt biên lợi nhuận và rủi ro. VPBank tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ năm qua nhờ sự phục hồi của mảng tài chính tiêu dùng và các công ty con, song cũng đi kèm áp lực lớn hơn về quản trị rủi ro so với hai ngân hàng còn lại.