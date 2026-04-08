Chân dung tân Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn

  • Thứ tư, 8/4/2026 12:54 (GMT+7)
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Tân Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Việt Linh.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tại phiên họp sáng ngày 8/4 với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ này.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê Bắc Ninh, trình độ Cử nhân Tài chính - Tín dụng, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội các khóa XV, XVI.

Trong quá trình công tác, ông Ngô Văn Tuấn từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Bộ Tài chính trong giai đoạn 1995-2016 như chuyên viên Vụ Chính sách tài chính, Phó trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính; Phó chánh Văn phòng, trợ lý Bộ trưởng; Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Từ năm 2017 đến 2019, ông giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Sau đó, ông được điều động về công tác tại Hòa Bình, lần lượt giữ các chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Từ tháng 7/2022, ông giữ chức Phó tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Đến tháng 10/2022, ông được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, đồng thời là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Năm 2025, ông được phân công tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Thảo Liên

