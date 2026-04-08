Tiểu sử tân Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn

  • Thứ tư, 8/4/2026 12:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiểu sử tân Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn

Ngô Văn Tuấn

Bộ trưởng Tài chính

Sinh ngày 2/8/1971 tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI

Cử nhân Tài chính - Tín dụng, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị

8/1995-6/1998

Chuyên viên Vụ Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính

7/1998-11/1998

Phó trưởng phòng Vụ Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính

12/1998-11/2003

Phó trưởng phòng thuộc Văn phòng Bộ Tài chính

12/2003-12/2005

Trưởng phòng thuộc Văn phòng Bộ Tài chính

1/2006-11/2008

Phó chánh văn phòng, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính

12/2008-12/2016

Vụ trưởng Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính

1/2017-6/2019

Phó ban Kinh tế Trung ương

7/2019

Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015-2020

10/2020

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

7/2022

Phó tổng Kiểm toán nhà nước Phụ trách Kiểm toán nhà nước

10/2022

Tổng Kiểm toán nhà nước

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

3/2026

Đại biểu Quốc hội khóa XVI

4/2026

Bộ trưởng Tài chính

Thanh Hà

Ngô Văn Tuấn Ngô Văn Tuấn Bộ trưởng Tài chính Bộ Tài chính Tiểu sử

