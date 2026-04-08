Tiểu sử tân Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn

Ngô Văn Tuấn
Bộ trưởng Tài chính
Sinh ngày 2/8/1971 tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI
Cử nhân Tài chính - Tín dụng, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị
8/1995-6/1998
Chuyên viên Vụ Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính
7/1998-11/1998
Phó trưởng phòng Vụ Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính
12/1998-11/2003
Phó trưởng phòng thuộc Văn phòng Bộ Tài chính
12/2003-12/2005
Trưởng phòng thuộc Văn phòng Bộ Tài chính
1/2006-11/2008
Phó chánh văn phòng, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính
12/2008-12/2016
Vụ trưởng Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính
1/2017-6/2019
Phó ban Kinh tế Trung ương
7/2019
Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015-2020
10/2020
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
7/2022
Phó tổng Kiểm toán nhà nước Phụ trách Kiểm toán nhà nước
10/2022
Tổng Kiểm toán nhà nước
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
3/2026
Đại biểu Quốc hội khóa XVI
4/2026
Bộ trưởng Tài chính