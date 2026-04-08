M

Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn

  Thứ tư, 8/4/2026 13:09 (GMT+7)
Ông Ấn từng là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn. Ảnh: Việt Linh.

Quốc hội khoá XVI vừa phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội.

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê quán xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An. Trình độ Cao cấp Lý luận chính trị; Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5/2020, ông Phạm Đức Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vào tháng 12/2024.

Đến tháng 9/2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, đồng thời là Ngân hàng Trung ương, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối; phát hành tiền; là ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

Hồng Nhung

