Bộ trưởng Xây dựng: Ưu tiên huy động tư nhân làm sân bay mới

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết đến 2030 Việt Nam dự kiến có 31 cảng hàng không, nhưng đầu tư công chỉ đóng vai trò hạn chế, các dự án mới sẽ ưu tiên huy động vốn tư nhân và PPP.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình trước Quốc hội chiều 20/4. Ảnh: Quochoi.vn.

Giải trình trước Quốc hội chiều 20/4, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đang được Chính phủ ưu tiên, coi đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

Theo Bộ trưởng, thực hiện Kết luận 18 của Trung ương, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, đặc biệt là giao thông, là một trong những trụ cột giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng cao.

Ở lĩnh vực đường bộ, hệ thống cao tốc được xác định là xương sống. Theo quy hoạch đến năm 2050, cả nước sẽ có 43 tuyến cao tốc với tổng chiều dài gần 9.000 km, trong đó hơn 6.500 km dự kiến hoàn thành trước năm 2030.

Đến nay, Việt Nam đã đưa vào khai thác khoảng 3.345 km cao tốc. Trong số này, phần lớn vẫn là cao tốc quy mô hạn chế, với gần một nửa là 4 làn xe chưa hoàn chỉnh, và chỉ khoảng 37% đạt tiêu chuẩn cao tốc hoàn chỉnh 4-6 làn.

Hiện còn hơn 1.200 km cao tốc đang được triển khai, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đáng chú ý, đầu tư công vẫn chiếm ưu thế với khoảng 74% tổng chiều dài, trong khi hình thức PPP chiếm 26%.

Dù vậy, mức độ phát triển hạ tầng giữa các vùng còn chênh lệch lớn. Mật độ cao tốc trung bình cả nước đạt 2,23 km/100 km2, nhưng tại Đồng bằng sông Cửu Long đạt hơn 4,4 km, trong khi khu vực miền núi phía Bắc chỉ đạt 0,58 km.

Trong giai đoạn tới, Bộ Xây dựng dự kiến tập trung nguồn lực để đầu tư thêm 1.721 km cao tốc, bao gồm cả nâng cấp các tuyến hiện hữu, với tổng nhu cầu vốn hơn 800.000 tỷ đồng .

Bên cạnh cao tốc, hệ thống quốc lộ cũng đang được tái cấu trúc theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương. Từ tháng 7/2025, khoảng 17.500 km quốc lộ sẽ được bàn giao về các tỉnh quản lý, trong khi Bộ chỉ giữ lại các tuyến quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc dự án BOT.

Ở lĩnh vực đường sắt, mạng lưới quốc gia vẫn chủ yếu là hạ tầng cũ, khổ ray 1.000 mm từ thời Pháp. Theo quy hoạch, Việt Nam sẽ phát triển 25 tuyến với tổng chiều dài hơn 6.600 km, trong đó phần lớn là các tuyến xây dựng mới.

Đáng chú ý, hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM dù đã khởi động nhiều năm nhưng tiến độ còn chậm. Đến nay, cả nước mới hoàn thành 3 tuyến, trong khi quy hoạch đặt ra tổng cộng 30 tuyến với chiều dài hơn 2.200 km.

Trong khi đó, lĩnh vực hàng không được định hướng phát triển theo hướng xã hội hóa. Đến năm 2030, Việt Nam dự kiến có 31 cảng hàng không, nhưng đầu tư công sẽ chỉ đóng vai trò hạn chế, chủ yếu dành cho nâng cấp, cải tạo. Các dự án mới sẽ ưu tiên huy động vốn tư nhân và PPP.

Với hàng hải, hệ thống cảng biển hiện có 309 bến, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng, với năng lực thông qua khoảng 155 triệu tấn mỗi năm, tăng hơn 30% so với năm 2020.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh nhu cầu vốn cho hạ tầng rất lớn, việc đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, đặc biệt là thu hút khu vực tư nhân, sẽ đóng vai trò quyết định để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.