TP.HCM tăng vốn dự án cao tốc đi Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ

HĐND TP.HCM vừa nhất trí tăng vốn đầu tư dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài từ hơn 19.600 tỷ lên gần 23.000 tỷ, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2028.

Phối cảnh cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Sáng 18/4, tại Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Dự án được Thủ tướng phê duyệt từ tháng 8/2024 với tổng vốn đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng , triển khai trong giai đoạn 2024-2027.

Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, cập nhật đầy đủ các đối tượng bị ảnh hưởng và phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh tăng lên gần 23.000 tỷ đồng , đồng thời kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2028.

Cụ thể, dự án thành phần 3 và 4 liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều tăng vốn. Dự án thành phần 3 (đoạn qua TP.HCM) tăng từ 5.270 tỷ đồng lên 6.383 tỷ đồng , trong khi dự án thành phần 4 (đoạn qua Tây Ninh) tăng từ 1.504 tỷ đồng lên 3.749 tỷ đồng .

Còn dự án thành phần 1 - xây dựng tuyến cao tốc theo hợp đồng BOT có tổng mức đầu tư hơn 10.421 tỷ đồng và dự án thành phần 2 - đầu tư đường gom dân sinh và cầu vượt ngang với kinh phí 2.422 tỷ đồng giữ nguyên vốn.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng chiều dài hơn 50 km với 4 làn xe, tốc độ tối đa 120 km/h. Cao tốc đi qua TP.HCM, Tây Ninh; điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 (huyện Củ Chi cũ) và điểm cuối nối vào Quốc lộ 22, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 1 dự kiến khởi công vào quý II/2026, hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 12/2027.

Dự án thành phần 2 sẽ xây dựng hơn 43 km đường gom dân sinh hai bên tuyến, cùng 16 cầu vượt ngang và 10 hầm chui dân sinh. Gói thầu XL02 đã khởi công từ ngày 19/12/2025, các gói thầu còn lại đang được hoàn tất thủ tục để sớm triển khai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án thành phần 3 trên địa bàn TP.HCM ảnh hưởng khoảng 217,7 ha đất với 2.121 trường hợp thu hồi. Còn dự án thành phần 4 tại Tây Ninh thu hồi đất của khoảng 2.260 hộ dân, TP.HCM đã thống nhất hỗ trợ Tây Ninh hơn 1.800 tỷ đồng để thực hiện công tác này.

Khi đi vào hoạt động, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), tăng cường kết nối giao thương với Campuchia, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực; phát triển chuỗi công nghiệp đô thị Mộc Bài - TP.HCM - cảng Cái Mép - Thị Vải, hành lang kinh tế Xuyên Á.