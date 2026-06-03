Bộ Công Thương: Sẽ kiểm tra đột xuất doanh nghiệp cung ứng xăng E10

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ Công Thương đang lên kế hoạch để kiểm tra các doanh nghiệp cung ứng xăng sinh học E5, E10, bao gồm cả biện pháp kiểm tra đột xuất.

Bộ Công Thương đang lên kế hoạch để kiểm tra các doanh nghiệp cung ứng xăng sinh học E5, E10. Ảnh: Hoài Bảo.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (3/6).

Cụ thể, trả lời câu hỏi về việc kiểm soát chất lượng xăng sinh học E10, Thứ trưởng Tân cho biết không chỉ xăng E10 mà cơ quan quản lý có trách nhiệm kiểm soát chất lượng với tất cả nhiên liệu sinh học cung cấp ra thị trường bao gồm xăng E5 và E10.

Trong đó, chất lượng các loại xăng sinh học được kiểm soát theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Chất lượng các xăng sinh học lưu hành trên thị trường đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn này.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết việc kiểm soát chất lượng được áp dụng trong toàn bộ công đoạn cung ứng xăng sinh học từ sản xuất, phối trộn, phân phối và bán lẻ đến người tiêu dùng.

"Tất cả các khâu đều được kiểm tra, kiểm soát”, ông nói và nhấn mạnh bản thân người tiêu dùng khi sử dụng xăng sinh học cũng cần có đánh giá chất lượng để phản ánh tới cơ quan quản lý, tạo điều kiện để kiểm tra, kiểm soát chất lượng.

Về phía các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, pha trộn, vận chuyển cũng như các cửa hàng bán lẻ, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng đều phải bảo đảm kiểm soát về chất lượng xăng cung ứng cho người tiêu dùng. Hiện pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu đã quy định rất rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp.

Các cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát. Trong đó, biện pháp kiểm tra, giám sát bao gồm kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.

Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo Chính phủ chiều 3/6. Ảnh: VGP.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Tân cho biết thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tại buổi làm việc ngày 2/6, Bộ Công Thương đang lên kế hoạch để kiểm tra các doanh nghiệp cung ứng xăng sinh học E5, E10, bao gồm cả hoạt động kiểm tra đột xuất. Danh sách các doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra chưa được công bố nhằm bảo đảm tính bất ngờ và hiệu quả của hoạt động kiểm tra.

Ông cũng lưu ý các hoạt động này cần thực hiện thường xuyên, liên tục để đảm bảo hiệu quả.

Liên quan việc xử lý các vi phạm (nếu có) trong hoạt động cung ứng xăng sinh học, Thứ trưởng Tân cho biết hiện đã có hành lang pháp lý rất rõ liên quan xử lý vi phạm hành chính, hình sự trong lĩnh vực cung ứng xăng dầu, tùy theo mức độ và hành vi vi phạm, cơ quan quản lý sẽ có phương án xử lý cụ thể.

Chia sẻ thêm về giải pháp để bảo vệ người tiêu dùng khi sử dụng xăng sinh học E5, E10, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ người tiêu dùng quy định các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ thể liên quan để bảo vệ người tiêu dùng.

Về phía Bộ Công Thương, quán triệt chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc là “quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất”, Bộ đã đề xuất nhiều giải pháp để bảo vệ người tiêu dùng sử dụng xăng E10. Trong đó, có giải pháp tiếp nhận phản ánh, sự cố, tổ chức kiểm tra, truy suất nguồn xăng sinh học.

Bên cạnh đó, các bộ ngành liên quan, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp sản xuất động cơ, trang thiết bị sử dụng nhiên liệu sinh học đều có trách nhiệm truyền thông, giải đáp thắc mắc, phản ánh để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng.

Bộ Công Thương đã xây dựng các bộ cẩm nang, bộ câu hỏi giải pháp thắc mắc của người dân. Đặc biệt, Bộ đã thiết lập AI Chatbot để tự động tiếp nhận xử lý, bổ sung câu hỏi, thắc mắc của người tiêu dùng liên quan xăng sinh học.

Thứ trưởng Tân cũng cho biết Bộ Công Thương đã yêu cầu các hãng xe và doanh nghiệp sản xuất động cơ rà soát, đánh giá lại mức độ tương thích của phương tiện với xăng sinh học. Một số hãng xe đã công bố kết quả đánh giá này. Đồng thời, các doanh nghiệp cần tiếp tục hướng dẫn người sử dụng, chuẩn bị cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và dự phòng các tình huống kỹ thuật có thể phát sinh. Đến nay, chưa ghi nhận sự cố kỹ thuật đáng kể liên quan đến việc sử dụng xăng sinh học.

Ngoài ra, Bộ cũng đang phối hợp với các chuyên gia kỹ thuật có hướng dẫn xử lý vấn đề phát sinh; thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người tiêu dùng; đề nghị các địa phương, hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, hiệp hội kỹ thuật cùng tiếp nhận phản ánh, giải pháp thắc mắc người dân...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh một trong những nội dung quan trọng khác là bảo đảm đủ nguồn cung xăng sinh học cho thị trường. Đây là trách nhiệm chung của Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan.

"Bộ Công Thương khẳng định sẽ bảo đảm nguồn cung đầy đủ các loại xăng E5, E10 phục vụ nhu cầu tiêu dùng", Thứ trưởng nhấn mạnh.